Post Lech: Hallo neue Hütte

Natur, soweit das Auge reicht – so könnten wir den Genuss, der Gäste in der Jagdhütte nahe dem Formarinsee erwartet, beschreiben. Die Hütte des Eigentümers und Gastgebers der ,,Post‘‘ in Lech, Florian Moosbrugger, lädt bereits seit Jahren Gäste zum Verweilen ein.

Jetzt erstrahlt die Jagdhütte in einem neuen Glanz, doch das bewährte Konzept bleibt: ein gemütlicher Ort zum Einkehren, an dem Gäste einen atemberaubenden Ausblick auf die umliegende Bergwelt erleben und genießen können. Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Nicht umsonst nennt Florian Moosbrugger die Jagdhütte sein „Lieblingsplatzerl“, denn das Haus in den Bergen mit unmittelbarer Nähe zum Wasser ist einen Besuch wert und eignet sich auch als Event-Location für private Feiern hervorragend.

Ein weiteres kulinarisches Highlight lockt Gäste diese Saison in das Traditionsgasthaus Post Lech am Arlberg: In einer Gegend, die als Outdoor-Mekka und Weltgourmetdorf mit der höchsten Dichte an Haubenlokalen bekannt ist, vereint die Jagdhütte der „Post“ das Beste aus beiden Welten – und bietet neben atemberaubenden Ausblicken auf die umliegende Natur auch kulinarische Köstlichkeiten aus der Region.

Gastgeber Florian Moosbrugger beschreibt seinen Lieblingsort so: „Bereits seit vielen Jahren ist unsere Hütte für mich ein wunderbarer Ort, um sich mit unseren Gästen auszutauschen, regionale Spezialitäten zu verkosten und das Wunder Natur zu genießen“. Und nun erstrahlt sie, nach einer Renovierung, in neuem Glanz und heißt ab sofort wieder Wanderer und Bergfreunde willkommen. Wer bereits in den frühen Morgenstunden mit den Wanderschuhen loszieht und es romantisch mag, der genießt ein leckeres Frühstücks-Picknick bei Sonnenaufgang auf dem Berg neben der Jagdhütte. Und wer sich nach seinem Aufstieg mit Post Lech-Wanderführerin Elizabeth nach einer eher deftigen Jause sehnt, genießt mittags Käsespätzle nach traditionellem Rezept.

Über Relais & Châteaux Post Lech



Das Fünf-Sterne Haus Relais & Châteaux Post Lech liegt wie im Bilderbuch, umgeben von blühendem Alpengarten und beeindruckender Bergkulisse, in Lech am Arlberg. Im Winter wie im Sommer ist die Post Lech ein Traumziel für Skisportler, Bergabenteurer und Golfer; auch Erholungssuchende finden im großzügigen Spa Ruhe und Entspannung.

Wie kaum ein anderer Ort, zeichnet sich die Post Lech durch die harmonische Verbindung aus Familientradition, die bis in das Jahr 1937 zurückreicht, und modernem Stil aus. Die Gastgeber Sandra und Florian Moosbrugger empfangen Gäste in ihren 46 individuell eingerichteten Zimmer und Suiten sowie dem exklusiv im Winter buchbaren Chalet Saege. Kulinarisch verwöhnt der Tiroler Küchenchef Michael Rieser Gäste mit ausgesuchten Gaumenfreuden.

Weitere Informationen unter postlech.com.

uwelehmann/ surpress