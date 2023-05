Diese Cuvée auf der Basis von Sauvignon Blanc mit geringen Anteilen von Vermentino, Viognier und Verdicchio bereichert das Mosaik der Weine der toskanischen Küste mit ihrer ganz eigenen Ausdrucksweise. Brillant und mitreißend ist der Poggio alle Gazze dell’Ornellaia 2021 und dabei gleichzeitig auch profunder Ausdruck des Terroirs von Ornellaia. „Er ist komplex und verführerisch, lässt den ganzen Reiz der Noten von Zitrusfrüchten, exotischen Früchten und weißen Blumen spielen, begleitet von Düften von frisch gemähtem Gras und Spargel“, erklärt die Önologin Olga Fusari, „die Kostprobe endet in einem langen, würzigen und mineralischen Finale, seine Anbauzone gut repräsentierend.“

Ein spannender Wein, der vom ständigen Dialog zwischen Anbauregion, Mensch und einem Klima erzählt, das hier immer besonders wohlwollend ist. Das Jahr 2021 begann mit einem milden, regnerischen Winter und einem normalen Frühling. Ideale Bedingungen, um den heißen und trockenen Sommer (vor allem im August), wie er an der Küste von Bolgheri häufig vorkommt, gut zu überstehen.

Konstante Meeresbrisen und Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht begleiteten die perfekte Reifung der Trauben, die in den frühen Morgenstunden geerntet wurden, beginnend am 18. August mit dem Sauvignon Blanc, gefolgt vom Viognerund Verdicchio, und endend in der zweiten Septemberwoche mit dem Vermentino. Nach einer langsamen und sanften Pressung der Trauben und der Gärung bei einer Temperatur nicht über 22°C wurde der Wein im Weinkeller in Holz, Zement oder Stahl gelagert und anschließend etwa ein Jahr lang in der Flasche verfeinert.

Heute erzählt Poggio alle Gazze dell’Ornellaia 2021 mit Stil und Selbstbewusstsein von einem beispielhaften Jahrgang und einer Küstenregion, die in der Welt ein Symbol für Harmonie und Schönheit ist.

Über Ornellaia

Der Name ORNELLAIA steht für önologische Exzellenz und interpretiert die authentische Schönheit der Toskana. Das Weingut befindet sich an der toskanischen Küste, ganz in der Nähe des mittelalterlichen Dorfs Bolgheri und der berühmten Viale dei Cipressi. An der Sortimentsspitze stehen der Ornellaia Bolgheri DOC Superiore und der Ornellaia Bianco. Der Second Vin Le Serre Nuove dell’Ornellaia Bolgheri DOC Rosso und Le Volte dell’Ornellaia ergänzen die Palette der Rotweine, bei den Weißweinen ist es der Poggio alle Gazze dell’Ornellaia. Die konstante Arbeit des Teams und die optimalen mikroklimatischen und geologischen Bedingungen haben den Weinen der Tenuta in etwas mehr als dreißig Jahren – 1985 war der erste Jahrgang von Ornellaia – zu großem Erfolg beim Publikum und bei internationalen Kritikern verholfen.

Infos: www.ornellaia.com/de/

uwelehmann/ surpress