Palazzo Vilòn – Neueröffnung der Spitzenklasse in Rom

Viele Hotels mögen ein Wahrzeichen vor ihrer Tür haben, aber nur wenige können von sich behaupten, selbst eines zu sein. Der neue Palazzo Vilòn, welcher diesen Monat erstmalig seine Türen öffnet, ist im historischen Gebäude des Palazzo Borghese untergebracht und nimmt den gesamten Südwestflügel ein – als Erweiterung des Hotel Vilòn, dem führenden Stern der Shedir Collection.

Als exklusive Residenz für Paare und Familien, Staatsoberhäupter oder VIPs, mit einer erstklassigen Lage, nur wenige Meter von der Spanischen Treppe entfernt, beherbergt der Palazzo Borghese die exquisiteste Unterkunft der Stadt und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Luxusresidenzen in Rom. Abgesehen von den beiden Trakten, die zu der Shedir Collection gehören, befindet sich der Palazzo noch immer größtenteils im Besitz der Familie Borghese und wird von ihnen bewohnt. Aktuell residiert der Borghese-Erbe Scipione in den Stockwerken direkt über dem Palazzo Vilòn.

Authentizität steht bei diesem außergewöhnlichen Objekt der Shedir Collection im Mittelpunkt. Originale Gebäudemerkmale werden durch die detailgetreue Renovierung perfekt in Szene gesetzt, gar gefeiert. Das Design unter der Leitung von Giampiero Panepinto und seinem erfahrenem Expertenteam sorgt dafür, dass der Palazzo Vilòn jetzt schon als eine der beeindruckendsten Räumlichkeiten der Stadt gilt. Die originale Architektur und das barocke Design wurden sorgfältig restauriert, um eine Unterkunft mit historischem Charme zu schaffen. Das Ambiente und die exklusiven Angebote erinnern an das stilvolle Erbe des Namensgebers und an frühere Zeiten, in denen der Palazzo als romantischer Ort für Principe Borghese und seiner Frau diente, für die er die drei ikonischen Brunnen im Garten errichten ließ.

Die Schlafgemächer mit ihren aufwändig restaurierten, majestätischen Innenräumen und hohen Decken zeigen prachtvolle Fresken aus dem Jahre 1600. Die Wände, die von kannelierten Pilastern mit korinthischen Kapitellen und Girlanden geziert werden, sind mit zwei rechteckigen und vier runden Tafeln verziert, die den alten Tobias darstellen, der seinen Sohn dem Engel übergibt, sowie Christus mit den Söhnen des Zebedäus und ihrer Mutter. Auch allegorische Figuren der vier Elemente Erde, Luft, Wasser und Feuer finden hier Platz.

Der Palazzo Vilòn ist mit zwei privaten Eingängen in der Via di Ripetta und einem weiteren abgelegenen Eingang in der Nähe der spanischen Botschaft der ultimative urbane Rückzugsort für #viloners und ermöglicht so einen sehr diskreten und privaten Check-in. Beim Betreten dieses großzügigen Objekts stößt man auf zwei imposante Tore, die von Säulen und einem Balkon auf beiden Seiten der drei Ebenen der Hauptfassade flankiert werden, zwischen denen sich die beiden Zwischengeschosse befinden. Durch das Tor an der Piazza Fontanella Borghese kann man einen Blick auf den Innenhof werfen, der den Mittelpunkt des Palazzo Vilòn bildet, sowie einen der Wandbrunnen im Garten dahinter.

Auf über 1.000 Quadratmetern in erstklassiger Lage kann der Palazzo Vilòn als komplette Residenz mit vier Schlafzimmern gebucht werden, wodurch er sich perfekt für Paare, Familien und VIPs eignet. Die Zimmer erstrecken sich über drei Etagen und sind durch prächtige Treppen sowie die „Galleria degli Specchi“, dem so genannten Spiegelsaal verbunden. Dieser begeistert mit einzigartigen Spiegeln, welche mit Stuck und Cherubim reich verziert sind. Der Fußboden zeichnet sich durch das eingelegte Marmormosaik aus, das sich aus Carrara Marmor, Statuen Marmor, Bardiglio Marmor, Marquina Marmor, gelbem Siena Marmor und mediceischem Breccia Marmor zusammensetzt – demselben, der auch im Vatikan verwendet wurde.

Seinen anspruchsvollen Gästen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, steht im Mittelpunkt des ständigen Engagements der Shedir Collection. So gehören ein Butler-Service, ein Privatkoch auf Abruf, Zugang zum „Privamene Club“ für nächtliche Partys oder Kinoerlebnisse und vieles mehr zu den Annehmlichkeiten des Palazzo Vilòn. Hier kommen die Essenz und das Beste von Rom in einer außergewöhnlichen Unterkunft zusammen.

Der Palazzo Vilòn steht Gästen ausschließlich als komplette Residenz zur Verfügung. Der Startpreis beträgt je nach Saison 25.000-30.000 EUR pro Nacht mit Frühstück.

