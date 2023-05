Villa „Sa Bassa Seca“ – Fincaurlaub auf Mallorca

Bei fincallorca.de wählen Mallorca-Fans aus derzeit über 1.500 Häusern der unterschiedlichsten Kategorien aus. Ganz neu zum Portfolio gehört ab Mai 2023 die Villa „Sa Bassa Seca“ für bis zu zehn Personen. Das über 28.000 Quadratmeter große Grundstück beinhaltet einen großen Pool direkt am Haus sowie einen Garten mit Obstbäumen.

Die Finca „San Bassa Seca“ stellt sich vor

Mitten in der Natur mit einem fantastischen Weitblick in die Landschaft: Die Finca „Sa Bassa Seca“ liegt auf einem riesigen Grundstück im Süden Mallorcas. Das zum Teil aus Natursteinen gebaute Haus verfügt über eine einladende überdachte Terrasse mit bequemen Sitzgelegenheiten und Sonnenliegen. Von hier und vom Pool aus genießen Gäste einen fantastischen Blick auf die Umgebung. Im Garten mit der gepflegten Rasenfläche wachsen Palmen und andere mediterrane Pflanzen. In der Ferne erheben sich begrünte Berge. Eine perfekte Gegend zum Spazierengehen, für Wander- oder Fahrradtouren.

Ein klassisch-moderner Stil prägt das Interieur Finca „Sa Bassa Seca“ im ländlichen Mallorca. Freundliche weiße Wände stehen in Kombination mit rustikalen Holzelementen und -mö beln, Fliesenböden und dezenter Deko. Im Erdgeschoss befindet sich neben dem großzügigen Eingangsbereich das gemütliche Wohnzimmer mit bequemen Polstermöbeln und Kamin, das offen in den Essbereich übergeht. In der gut ausgestatteten Küche nebenan gibt es viel Platz zum Kochen und einen weiteren kleinen Esstisch. Die insgesamt fünf Schlafzimmer sowie drei Bäder, davon eins mit Badewanne, verteilen sich auf das Erd- und Obergeschoss der Finca.

Die Villa auf einen Blick:

5 Schlafzimmer 3 Badezimmer 10 Personen

• Großer Pool direkt am Haus

• Garten mit Obstbäumen

• Wunderschöner Ausblick von der Terrasse aus

• 260 m² Wohnfläche

• 28.412 m² Grundstück

Lage:

Die Finca „Sa Bassa Seca“ befindet sich auf einem riesigen, grünen Grundstück im Süden Mallorcas. Sie liegt rund vier Kilometer vom Ort Cala Murada mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants entfernt. Ohne direkte Nachbarn bieten Haus mit Garten einen wunderschönen Ausblick in die Landschaft der Umgebung. Den Strand Cala Tropicana erreichen Gäste nach nur etwa drei Kilometern Fahrt mit dem Mietwagen.

w&p/ uwelehmann/ surpress