Pada: Pop-up-Thai im Schwarzwald

Pada bedeutet „schwarzer Wald“ auf Thailändisch und spiegelt damit die Essenz des Pop-Up-Restaurants auf ideale Weise wider. Das-schöne-Leben-Küchenchefin Songkran Haubold kombiniert thailändiusche Aromen mit regionalen Produkten und bringt bei ihrer innovativen Fusion-Küche kulinarische Highlights nach Familienrezepten auf die Teller (Mi–So ab 18 Uhr) – echtes Thai Soul Food mit modernem Schwarzwälder Twist auf höchstem Niveau.

Zu Songkrans Gerichten zählen Sommerrollen mit heimischen Wildkräutern, Schwarzwälder Rauchforelle und Chili-Sauce, Lachsforelle aus dem Harmersbach mit Pomelo-Salat, Edamame und Erdnuss, grünes Thai-Curry mit Roastbeef von der Schwarzwälder Ferse und viele weitere thailändische Köstlichkeiten mit regionalem Twist.

Küchenchefin und gebürtige Thailänderin Songkran Haubold ist bereits seit mehr als zehn Jahren Teil des Teams und damit die kulinarische Seele des Hauses. Einst als Küchenhilfe gestartet, leitet sie heute das Küchenteam und kocht täglich mit Leidenschaft für ihre Gäste. Aus der Idee heraus, ihr und ihrer Kultur eine Bühne zu bieten und ihr köstliches Essen für jeden zugänglich zu machen, ist die Idee des Thai Pop-Ups Pada entstanden.

Da im Hotel Das schöne Leben Nachhaltigkeit und Regionalität stets im Fokus stehen, hat Gastgeber Marcel Hajnal gemeinsam mit Songkran Haubold Gerichte kreiert, die im Pada den Geschmack Asiens mit lokalen Produkten zu einer genussvollen Symbiose werden lassen. Und auch das Restaurant Salon Sepp wird thematisch passend umgestaltet, um eine Thai-Streetfood-Atmosphäre zu kreieren. Typisch asiatische Lampions, Lichterketten, zahlreiche Pflanzen sowie Fotografien, die Gastgeber Marcel Hajnal auf seinen Reisen durch Thailand und Asien selbst gemacht hat, werden dann die Hauptrollen im Design spielen.

Urban Vibes treffen auf einen Ort mit Geschichte

Als Franca Werhahn und Marcel Hajnal den Hotelbetrieb seiner Eltern und Großeltern mit seinen zwei Gästehäusern, 30 Gästezimmern, 150 Sitzplätzen und 4.000 Quadratmetern Garten im Jahr 2022 übernahmen, war schnell klar, dass sie frischen Wind ins ehemalige Hotel Schondelgrund bringen möchten. Innerhalb von drei Monaten kreierten sie das erste Pop-up Hotel im Schwarzwald, das mit innovativen Retro-Design-Akzenten besticht, ohne dabei die Wurzeln der Vergangenheit zu verwischen. Sie haben ein Hotelprojekt erschaffen, das es so im Schwarzwald noch nie gab: Eine gelungene Symbiose aus alt und neu, eine exzentrische Neuinterpretation eines Traditionsbetriebs.

Das Retro-Chic-Design der verschiedenen Outlets und Locations ist geprägt von der über 60-jährigen Geschichte des Hauses und der Familie. Architekt Özgür Keles von selektiv studio aus Zürich, der die Planung des in einigen Jahren geplanten Neubaus verantwortet, war einer der Impulsgeber für das Pop-Up Hotelprojekt zur Zwischennutzung. Unerwartete Orte und Wow-Effekte, mehr Erlebnis-Charakter und Erholung sowie Komfort stehen im Fokus. Black Forest Soul Food in „Erna’s Deli“ oder im Restauant „SalonSepp“, dem momentanen Pop up Pada, verwöhnt Foodies mit innovativ interpretierten regionalen Köstlichkeiten, die auf Einflüsse ferner Länder treffen.

Während auf Fernseher gänzlich verzichtet wird, stehen Entschleunigung im Hotel und der Natur im Fokus –Brettspiele und Coffee Table Books in der Bibliothek des Hauses sowie eine von den Gastgebern kuratierte Spotify-Playlist laden zum Loslassen ein. Und auch das Sauna-Iglu mit Hot Tub und Terrasse, der Gartenpool mit Sonnendeck und eine Bocciabahn versprechen eine gelungene Auszeit fernab des Alltags.

Mit dem Konzept der SOUL FLOW Retreats, einer Mischung aus Yoga- und Achtsamkeits Workshops, bietet das Pop-Up-Hotel einen Ausblick, in welche Richtung sich der Betrieb langfristig entwickeln soll. Auchas neue, größere Yoga-Studio des Hotels zahlt auf dieses Ziel ein. Und werdoch einmal E-Mails checken muss, für den gibt es gemütliche Workspaces in der Bibliothek, wo es sich fabelhaft arbeiten lässt. Regelmäßig wechselnde, kreative Events wie das Pada, eine Glühwein-Pop-Up-Bar, Käsefondue im Winter oder ein Open Air-Kino im Sommer transportieren den ungezwungenen, leichten Lebensstil, den das Haus verkörpert.

