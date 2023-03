Ostern in Butjadingen

Ob ganz entspannt mit der Familie oder Freunden beim Osterfeuer in Stollhamm, auf dem Ostermarkt in Tossens beim Markant Markt oder doch lieber eine spannende Vollmondführung des Nationalpark-Haus Museums Fedderwardersiel, dieses Jahr ist in Butjadingen für jeden etwas dabei.

Da es in Butjadingen Tradition ist, am Ostersamstag oder -Sonntag ein Osterfeuer anzustecken, wird es auch dieses Jahr wieder sechs Feuer geben, bei denen es sich mit Bier und Bratwurst gut aushalten lässt.

Zum ersten Mal veranstaltet der Tourismus-Service den Markt „Kunst und Kurioses“. Dort können alte Schätze von A bis Z angeboten und auch erworben werden. Eine Fundgrube für alle Antiquitätenhändler! Kinder können sich währenddessen beim Bastelworkshop im Atrium oder bei der Pastellmalerei im Nationalpark-Haus Museum in Fedderwardersiel austoben.

Mit der Saison beginnen auch die Hafenkonzerte

Balladen, moderne plattdeutsche Lieder oder Oldies – die Hafenkonzerte lassen die Herzen aller Musikbegeisterten höherschlagen. Neben unterschiedlichen Genres treten jedes Wochenende unterschiedliche Bands auf, die einem die Möglichkeit geben das maritime Flair im Krabbenkutterhafen zu genießen.

Ab Ostermontag können Gäste wieder bei den Hafenkonzerten in Fedderwardersiel vorbeischauen. Diese finden dann regelmäßig von April bis Oktober jeden Sonntag von 11 bis 13 Uhr im Krabbenkutterhafen in Fedderwardersiel statt.

Trommeln bis der Arzt kommt

Für alle, die Spaß am Rhythmus und an Musik haben – an Gründonnerstag und Ostersamstag findet wieder der Cajon-, Schlagzeug- und Trommelworkshop statt. Es werden dort die Grundkenntnisse des Cajonspielens erlernt und auch direkt umgesetzt. Auch Anfänger sind in diesem Kurs Herzlich willkommen!

Ostern im Watt

Die Ruhe und die Natur der Nordsee-Halbinsel Butjadingens genießen oder die einsetzende Flut miterleben – eine Gezeitenwattwanderung ist ein Erlebnis für Groß und Klein! Wer die Zeit gerne mit der Familie verbringen will, der geht bei einer Kinder- oder Familienwattwanderung mit.

Einer neuen Herausforderung stellen!

Sich einmal richtig auspowern, bis man an die eigenen Grenzen gelangt – dann ist das Bootcamp genau das Richtige. Bei dem Fitnessparcours von Michael Taylor handelt es sich um eine Kombination aus Kraft-, Funktions- und Bodyweight Training, bei dem Alltagsutensilien eines Bauernhofes in Trainingsgeräte umgewandelt werden.

Infos: www.butjadingen.de

uwelehmann/ surpress