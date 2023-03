Sonnenverwöhntes Saisonfinale in St. Anton am Arlberg

Bei Sonnenschein, top-präparierten Pisten und einzigartigen Events begrüßen das Tiroler Bergdorf und seine Gastgeber bis einschließlich 23. April 2023 Urlauber zu den letzten Schwüngen der Wintersaison. Neben dem Musikfestival „New Orleans meets Snow“ und dem wohl legendärsten Abfahrtsrennen im Alpenraum „Der weisse Rausch“ sollten Gäste Highlights wie das 360-Grad-Bergpanorama der Valluga-Aussichtsplattform auf 2.811 Metern nicht verpassen – höchster Punkt im Skigebiet von St. Anton am Arlberg.

Während sich die neu gestalteten Restaurants der Galzig-Bergstation mit großzügiger Sonnenterrasse präsentieren, können Hobbyfilmer noch bis 31. März ihren Tag auf Ski oder Board mit den neuesten Action-Kameramodellen des Mountain Media Center festhalten und ihren persönlichen Film kostenlos mitnehmen. Tipp: Die Berge erreichen Urlauber seit Ende 2022 per ICE, der aus Hamburg über Hannover, München und Innsbruck direkt ins Dorfzentrum fährt. „Den Bergen lauschen“ wiederum können Interessierte im gleichnamigen Podcast der Region St. Anton am Arlberg. www.stantonamarlberg.com

Auf die Ohren und in die Beine: New Orleans meets Snow – 30. März bis 2. April 2023

on 30. März bis 2. April 2023 versetzt das renommierte „New Orleans meets Snow“-Festival täglich ab 11 Uhr Straßen, Lokale, Hütten und Besucher in St. Anton am Arlberg in Schwingungen. Getanzt wird am Berg sowie im Tal, in Straßen- oder Skischuhen. Initiator der Konzertreihe, die mit Sounds von Jazz über Rhythm and Blues bis Funk den Mississippi an die Rosanna nach Tirol verlegt, ist der österreichische Musiker und Kabarettist Markus Linder. Immer wieder groovt an diesem Wochenende die Marching Band unter seiner Leitung durch die St. Antoner Fußgängerzone – nicht nur klanglich, sondern auch optisch eine Attraktion. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Das Beste zum Schluss: Der weisse Rausch – 22. April 2023

Ein spektakuläres Rennen beschließt traditionell die Skisaison in St. Anton am Arlberg. Am 22. April 2023 lässt der Abfahrtslauf „Der weisse Rausch“ die letzten Muskeln des Winters glühen, wenn 555 Athleten aus aller Welt nach Massenstart am Vallugagrat gleichzeitig auf 7,5 Kilometern unpräparierter Piste ins Tal stürzen.

Dabei mischen sich große Ambitionen und olympische Gedanken: Denn einige haben eine Medaille im Visier, andere genießen den Trubel in gemächlicherem Tempo. Alle, die mit letzten Kräften ins Ziel rutschen, werden von den Zuschauern gleichermaßen gefeiert. Impressionen im Video Der weisse Rausch 2022

uwelehmann/ surpress