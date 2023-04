One&Only: Superhelden zwischen Küste und Meer

Alleskönner in Gefahr: Mangrovenwälder gehören zu den wertvollsten, aber auch bedrohtesten Ökosystemen unserer Welt: Wieso das so ist und wie man sie schützen kann, erfahren Gäste im One&Only Le Saint Géran an der Nordost-Küste von Mauritius – und das nicht nur bei einem Kajak-Ausflug ins Herz der mauritischen Mangroven, sondern auch durch die neue Initiative des Resorts zum Schutz und Erhalt der Mangroven: „The Mangrove Project“.

Ein unvergessliches Erlebnis für Kajaksportler und Naturliebhaber

Man hört nur den eigenen Atem, das sanfte Gleiten des Paddels durch das Wasser und die geheimnisvollen Geräusche der Natur: Gäste des tropischen Luxusresorts gehen mit Club One Manager Burwing Caetan auf Entdeckungsreise und folgen ihm im Kajak oder auf dem Stand-up Paddle Board durch die alten Mangroven der stillen Lagune, erkunden die geheimen Orte abseits der traumhaften Strände des Resorts und entdecken das unberührte Ökosysten, darunter bunte Fische, exotische Vögel sowie das dichte Grün der Mangroven. „Für mich gibt es keinen schöneren Ort. Hier gibt es keine Boote, keine Motoren und nichts, was von Menschenhand gemacht wurde – nur Natur“, so Caetan.

The Mangrove Project

Mit ihrem verflochtenen Wurzelsystem sind sie Lebensraum unzähliger Tierarten, speichern große Mengen CO2 und sichern die Küste auf natürliche Weise gegen Erosion und die Wucht tropischer Stürme. Das Luxusresort One&Only Le Saint Géran ist sich der Bedeutung der Mangroven bewusst und nutzt 2023 die Westseite des Resorts, um eine Mangroven-Rehabilitationsanlage zu errichten.

Zudem gibt es einen speziellen Strandabschnitt, an dem sich Naturliebhaber über die Mangroven, ihr Ökosystem und den Pflanzprozess informieren können. Zusammen mit einem professionellen Meeresbiologen finden zweimal pro Woche in einem neuen Kreativstudio Bildungsveranstaltung und Workshops statt, um Groß und Klein über die Bedeutung der Mangroven aufzuklären, zu sensibilisieren und das Ökosystem spielerisch näher zu bringen.

Eine eigene Mangrove

Im „The Mangrove Project” legen Gäste auch selbst Hand an und pflanzen ihre eigene Mangrove. Jeder gepflanzte Mangrovenbaum wird anschließend mit einer Geolokalisierung und dem Namen des Gastes versehen – Stammgäste des Resorts verfolgen so das Wachstum ihres eigenen Mangrovenbaums.

Infos: oneandonlyresorts.com/le-saint-géran

uwelehmann/ surpress