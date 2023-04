Crillon Le Brave: unberührte Natur, absolute Ruhe, erlesene Kulinarik

„Ein Rezept soll das Produkt nicht verwandeln, sondern sein Edelstes hervorbringen: seinen ursprünglichen Geschmack“, beschreibt Adrien Brunet, Executive Chef des Hotels Crillon le Brave, seine Küche. Seit März 2021 ist er Küchenchef beider Restaurants des Hotels: La Madeleine, das am 27. April 2023 erneut Gäste empfängt, sowie La Table du Ventoux. In beiden Restaurants forciert Brunet einen umweltbewussten Ansatz und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet.

Das elegante „La Madeleine“

Höchste Handwerkskunst und beste Produkte stehen im Gourmet-Restaurant La Madeleine, benannt nach dem nahegelegenen Bergpass, auch in dieser Saison im Mittelpunkt. Für nur 20 Gäste kocht Adrien Brunet kulinarische Köstlichkeiten aus der Region und serviert Taubenbrust aus Sarrians auf Lavendel und mit Kirschen aus dem Ventoux, lauwarme Austern aus dem Étang de Thau mit Anis-Kartoffel sowie Lammfilet aus Sisteron mit Rosmarin und Auberginen-Millefeuille. Das süße Kuchendessert „Madeleine“ kommt hier in einer Version aus dunkler Schokolade und in antiken Formen gebacken.

Ganztags Speisen im „La Table du Ventoux“

Im Frühling öffnet La Table du Ventoux samt seiner Panoramaterrasse zur Mittagszeit und lädt Urlauber und Einheimische zu leichten, provenzalisch-inspirierten Gerichten ein. Für Früh- oder Spätaufsteher ein Muss: der Sonntagsbrunch für die ganze Familie. Dabei neu in diesem Jahr: Während Eltern hausgemachte Pasteten, geräucherte Forelle aus L’Isle surla Sorgue und provenzalische Brotvariationen genießen, unterhalten Animateur:innen die kleinen Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm.

Abends serviert Adrien Brunet das Beste Südfrankreichs – aus der Region Vaucluse und dem Mittelmeer: Melone aus Cavaillon, grüner Spargel aus Mazan, Zwiebelkuchen, Kichererbsen-Pommes oder Gemüse-Aufläufe stehen auf der Karte. Lamm aus den Alpilles und Schwein aus dem Ventoux kommen frisch vom Grill.

Der Weinkeller

Bekannte Weingüter liegen in der Region um das Hotel und warten darauf entdeckt zu werden: Côtes du Rhône AOP Ventoux, Châteauneuf-du-Pape, Beaumes-de-Venise, Gigondas oder Vacqueyras. Sie haben Maisons Pariente zu einer neuen Experience für die Gäste inspiriert: „Zwischen Wein und Gastronomie» bringt vom 7. April bis 30. Juni 2023 sowie vom 1. September bis 5. November 2023 Gästen die außergewöhnlichen Weine und ihr Terroir näher.

Das Programm umfasst Folgendes:

Zwei Übernachtungen mit Frühstücksbuffet, 3-Gänge-Abendessen mit Weinbegleitung im La Table du Ventoux, Besichtigung der Domaine Château Pesquié (Weingut AOC Ventoux) und seiner vier Weinkeller, Weinprobe, Picknick und Spaziergang auf dem Weg der Weinbauern.

Zudem organisiert Hotel Crillon le Brave, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel „Vignobles & Découvertes“, Workshops rund um lokale und regionale Weine.

Die Bar

Die Bar im Erdgeschoss des Maison Roche, dem ältesten Gebäude des Hotels Crillon le Brave, spielt stilistisch mit Licht und Texturkontrasten. Gäste sitzen in einem gemütlichen Gewölbesaal mit altem Kamin oder auf der Terrasse mit Blick in die Berge. Auf der Karte finden sich Cocktails wie „Salty Honey“, der Pisco mit Thymian-Aromen kombiniert, oder „Henry Sour“ mit Pastis, Rum, Pfirsich und Kokosnuss.

Über das Hotel Crillon le Brave

Umgeben von den Ausläufern des Mont Ventoux und den Dentelles de Montmirail, von Weinbergen und Olivenhainen befindet sich das mittelalterliche Dorf Crillon-Billon mitten in der Provence, unweit den Orten Bédoin, Malaucène, Mazan, Pernes-les-Fontaines und Saint-Didier. Hotel Crillon le Brave verfügt über 17 Zimmer, 17 Suiten sowie ein separates Haus. Bei der Einrichtung hat Architekt Charles Zana den Fokus auf das Wesentliche und schlichte Eleganz gesetzt. Antike Bodenfliesen, Leinenstoffe, natürliche Farben und weiche Materialien stehen beim Interior im Mittelpunkt.

Infos: www.crillonlebrave.com

uwelehmann/ surpress