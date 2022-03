Olivier Nasti Le Chambard

In Kaysersberg empfängt das Ehepaar Olivier und Patricia Nasti seine Gäste, um ihnen wahrhaft kostbare Momente der Erholung und des Genusses zu bescheren. Harmonisch vereint in einem ehrwürdigen Anwesen aus dem 18. Jahrhundert finden sich hier das 5-Sterne-Hotel Le Chambard, das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Gourmetrestaurant „La Table d’Olivier Nasti“ und die traditionelle Winstub. Sie bilden ein luxuriöses und dennoch bescheidenes Ensemble, in dem sich die Familie Nasti ihren großen Traum erfüllt hat: französische Lebenskunst erhalten und der Elsässer Gourmetküche Tribut erweisen.

Olivier Nasti, „Meilleur Ouvrier de France 2007“, und sein Team präsentieren jeden Tag aufs Neue eine ausdrucksstarke Küche, die ebenso modern wie traditionell ist, inspiriert aus den Kontrasten des Elsass. Olivier Nasti ist ein Verfechter von Disziplin, Präzision und Qualität, kombiniert mit höchstem technischen Know-how. Seine Gourmetküche im Le Chambard wurde bereits mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet. Im November 2016 wurde Olivier Nasti von der Zeitschrift Le Chef als einer der 100 besten Köche der Welt ernannt, im September 2017 wurde das Restaurant Mitglied des Vereins „Les Grandes Tables du Monde“. Zuletzt erwarb er im Jahr 2020 die Auszeichnung der 5. Haube durch den Gault & Millau.

Im Hotel Le Chambard treffen Gemütlichkeit und Luxus aufeinander. Olivier und Patricia Nasti haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Gästen einen inspirierenden, unvergesslichen Aufenthalt zu schenken. Die insgesamt 33 Zimmer, einschließlich der 6 Suiten, präsentieren sich nach ihrer vollständigen Renovierung im Jahr 2021 in einem zeitgenössischen Stil, der natürliche, edle Materialien, Design-Mobiliar und helle Farbtöne vereint. Jeder Raum wurde ganz individuell in Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern gestaltet, aber dennoch stets im Einklang mit der Philosophie des Hauses.

In der authentischernAtmosphäre der Winstub können die Gäste jeden Morgen ein ausgiebiges Frühstück mit sorgfältig ausgewählten Produkten von lokalen Lieferanten genießen. Frisches Brot, Gebäckwaren, der Guglhupf – ein absolutes Muss, Wurstwaren aus der Region und Käse vom Bauernhof gesellen sich zu frischem oder getrocknetem Obst, Pannacotta im Glas sowie Honig und Marmelade von Christine Ferber.

Infos: www.lechambard.fr/de

uwelehmann/ surpress