Weibliche Weinrevolution auf den Kanaren

Schon seit Ankunft der ersten europäischen Siedler im 15. Jahrhundert wird auf den Kanarischen Inseln Wein angebaut. Aufgrund der isolierten Lage im Atlantik sind einige Rebsorten bis heute ausschließlich auf dem Archipel beheimatet. Das älteste Weingut der Kanaren ist das Aníbal Weingut auf Fuerteventura, das zwischen 1402 und 1412 von einem Sohn des Eroberers Gadifer de La Salle gegründet wurde. Kurz darauf folgt auch erste Weingüter auf Teneriffa und El Hierro.

Bis zum späten 20. Jahrhundert war die Kanarische Industrie vollständig von Männern geprägt. Selbst, wenn eine Frau ein Weingut erbte, schrieben die Gesetze der damaligen Zeit vor, die Verantwortung für den Betrieb unverzüglich an einen Mann zu übertragen. Das bereits seit 1868 in Familienbesitz befindliche Weingut La Isleta auf Teneriffa beispielsweise gehörte ursprünglich einer Frau namens Lucia Hidalgo Álvarez, die den Betrieb allerdings nicht selbst führen durfte und ihn deswegen letztendlich verkaufen musste. Teilweise durften Frauen – speziell, wenn sie ihre Periode hatten – Weinkeller noch nicht einmal betreten, da man eine Verschmutzung der edlen Tropfen befürchtete.

Mittlerweile haben sich die Zustände stark zum Positiven verändert. Viele erfolgreiche Kanarische Weingüter werden heutzutage von Frauen geleitet. Eines davon ist das Weingut Mondalón auf Gran Canaria. Chefin Tamara Cruz hat die Verantwortung einst von ihrem Vater übernommen: „Ich begann mich für Wein zu interessieren, als ich 12 Jahre alt war. Für mich war die Winzerei zunächst allerdings nur ein Spiel. Ein Hobby, das mit der Zeit mehr und mehr Gestalt annahm“, erklärt sie, und fügt an: „Ich habe dann Hotelmanagement und Tourismus studiert und versucht, meine berufliche Expertise mit der Leidenschaft für Wein zusammenzubringen. In den Ferien war ich immer bei der Traubenernte dabei. Ich wollte ständig lernen und meinen Wissensschatz erweitern. Irgendwann habe ich das Weingut schließlich übernommen.“

Für das Weingut Matías i Torres auf La Palma zeichnet sich mit Victoria Torres ebenfalls eine Frau verantwortlich. Der Betrieb produziert vor allem den berühmten Kanarischen Malvasía Wein, der in vielen gehobenen Restaurants auf den Inseln serviert wird und gelegentlich auch „Parfum aus Trauben“ genannt wird. Das Weingut ist bereits seit fünf Generationen im Familienbesitz, auch Victoria Torres hat die Leitung des Betriebs vor Jahren von ihrem Vater übertragen bekommen. Sie befürwortet den großen Fortschritt, den es für Frauen in der Weinindustrie auf den Kanaren in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben hat. Jedoch findet sie auch kritische Worte: „Bei vielen elementaren Entscheidungen wie der Wahl des richtigen Erntezeitpunkts scheint das Geschlecht auch heute noch eine große Rolle zu spielen“, erläutert sie.

Doch auch, wenn es trotz weiblicher Weinrevolution noch viel zu tun gibt – die nächsten, aufstrebenden Winzerinnen auf den Kanarischen Inseln stehen bereits in den Startlöchern und warten darauf, der Branche ihren Stempel aufzudrücken. Die weibliche Weinrevolution ist in vollem Gange – ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht.

