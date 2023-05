Oberstdorf: Die Allgäuer Alpen beim Wandern entdecken

Mit seiner atemberaubenden Berglandschaft, den idyllischen Tälern und der frischen Bergluft ist Oberstdorf das ideale Ziel für Wanderfreunde und Naturliebhaber. Die Region bietet eine Vielzahl von Wanderwegen, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Wanderer geeignet sind. Mit dem Angebot „Bergbahnen Inklusive“ wird das Wandern in Oberstdorf noch attraktiver, denn Gäste teilnehmender Unterkünfte nutzen die Bergbahnen in der Region Oberstdorf/Kleinwalsertal völlig kostenlos.

Ob entspannte Wandertage, Familienausflüge oder ein sportlicher Aktivurlaub: Auf dem über 200 Kilometer langen Wandernetz auf drei Höhenlagen in Oberstdorf finden alle Naturliebhaber die passende Tour. Die Routen reichen von entspannten Spaziergängen durch malerische Almwiesen und entlang der Flüsse und Seen, bis hin zu anspruchsvollen Gipfelbesteigungen durch dichte Wälder und beeindruckende Felsformationen. Mit jedem Schritt können Besucher die umliegende Natur und die einzigartige Schönheit der Allgäuer Alpen erleben.

Für einen erholsamen Wanderurlaub geht es mit dem Angebot „ Bergbahnen Inklusive “ bis 5. November bequem und kostenlos auf die Gipfel: Gäste, die eine Übernachtung in einer der teilnehmenden Unterkünfte buchen, können die Fahrten mit den Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal kostenlos hinzufügen und unbegrenzt nutzen. Die Bergbahnen ermöglichen es den Besuchern, schnell und bequem zu den Ausgangspunkten verschiedener Wanderwege zu gelangen. So können sie ihre Wandertouren flexibel gestalten und die umliegende Berglandschaft in vollen Zügen genießen.

Für aktuelle Informationen können Wanderbegeisterte auf den täglich aktualisierten Bergsportbericht zugreifen. Dieser Bericht informiert zuverlässig und sicher über die aktuellen Bedingungen in den Bergen, wie beispielsweise den Wetter- und Wegeverhältnissen und liefert alle Infos zu den Alpen, den Schutzhütten, den Infrastruktureinrichtungen sowie eventuellen Wegsperrungen. Dadurch können Wanderer ihre Touren optimal und vorausschauend planen und gelangen sicher ans Ziel.

Wanderbegeisterte und Naturliebhaber können sich somit auf eine eindrucksvolle Wandersaison in Oberstdorf freuen. Die Region lockt mit unvergesslichen Ausblicken, faszinierenden Naturlandschaften und der Möglichkeit, den Alltagsstress hinter sich zu lassen.

Infos: www.oberstdorf.de

uwelehmann/ surpress