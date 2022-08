Nikos Seaside – zeitgemäßer Luxus auf der Insel der Götter

Kurz vor Sonnenuntergang ist sie da, diese ganz besondere Stimmung, dieses weiche, zarte Licht, dieses spezielle Flair, das einen immer wieder verzaubert – und das es so wohl nur auf den griechischen Inseln gibt.

Dies ist die perfekte Zeit, um auf der weitläufigen Terrasse in der neunten Etage des Nikos Seaside noch einmal schnell in den Infinity-Pool zu springen und anschließend bei einem Aperitif die Atmosphäre und den traumhaften Blick auf Agios Nikolaos und den Golf von Mirabello zu genießen. Ein kühles Glas Rosé von Diamantakis für sie, ein frisch gezapftes Mamos, ein wunderbares Bier aus Patras, für ihn. Keine tobenden Kinder stören die romantische Stimmung – das Nikos ist ein Adults Only Resort (ab 16 Jahre).

Wasser ist ein beherrschendes Element im Nikos. Das Meer mit kleinem Stadtstrand liegt direkt, nur durch die Uferstraße getrennt, vor der Tür. Neben dem großen Pool in der Neunten gibt es einen weiteren Pool in der fünften Etage, wo sich auch das Mira, eines der beiden Hotel-Restaurants befindet. Zudem besitzen die 141 komfortablen Zimmer und Suiten alle einen kleinen „Plunge Pool“ auf Terrasse oder Balkon – natürlich zum Teil auch mit dem wunderbaren Meerblick. Die Einrichtung ist State of the Art in zarten Grau-, Grün- und Blautönen mit natürlichen Materialien wie Holz und Marmor.

Wer mag, muss sich nach dem Aperitif gar nicht von der Terrasse im neunten Stock fortbewegen. Im Gegenteil. Auf Voranmeldung wird zur fantastischen Aussicht hervorragendes Sushi serviert. Im Mira, dem Open-air-Restaurant in Etage Nummer fünf, ist der Blick fast genauso spektakulär.

Das reichhaltige Frühstück dort lebt nicht nur von den guten, teils lokalen Produkten, sondern auch vom typisch kretisch-herzlichen Service. Abends zeigt sich die Küche mediterran mit griechischem Twist und vor allem die Weinkarte ist mit zahlreichen ausgesuchten kretischen Weinen bestens aufgestellt.

Dennoch lohnt es sich, auch abends das Nikos einmal zu verlassen. Zum Zentrum von „Agios“ mit dem bekannten Voulismeni See sind es nur wenige Gehminuten. Das kleine Hafenstädtchen im Nordosten der Insel hat eine charmante Atmosphäre und zieht ein internationales Publikum an. Es besitzt angenehme Café und Bars, sogar so etwas wie ein Nachtleben und nicht zuletzt zahlreiche gute Restaurants vom modernen griechischen Casual Dining bis hin zu authentischen Tavernen – vor, während und nach dem Sonnenuntergang.

Infos: www.nikoseasideresort.com

uwelehmann/ surpress