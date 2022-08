Loisium Wine & Spa: mitten in den Weinbergen der Champagne

Das Hotel mit Blick über unendlich scheinende Weingärten grenzt an den Naturpark Montagne de Reims und vereint Natur, Architektur, Kulinarik und Wellness in perfekter Weise. Das LOISIUM Wine & Spa Hotel Champagne ist der ideale Ort, um diese wunderschöne und traditionsreiche Region, in der alle renommierten Champagnerproduzenten beheimatet sind, mit allen Sinnen zu genießen und entdecken.

Les Bulles können sowohl die großen Namen als auch die kleinen feinen Marken verkostet werden. „Wie in den LOISIUM Hotels Langenlois und Ehrenhausen machen die ‚versteckten Juwelen der Region‘ mit rund 40 % einen großen Anteil in unserem Champagner- und Weinkeller aus“, erklärt Sommelier Alexandre Pauget die LOISIUM-Philosophie. „Natürlich sind auch alle großen und bekannten Marken bei uns vertreten und wir finden für jedes Gericht den passenden Champagner.“ Die rund 4 000 Champagnerflaschen, die im gesamten Gebäude ausgestellt sind, spiegeln die lukullische Vielfalt der Region wider. In der gemütlichen Champagnerbarkönnen sowohl die großen Namen als auch die kleinen feinen Marken verkostet werden. „Wie in den LOISIUM Hotels Langenlois und Ehrenhausen machen die ‚versteckten Juwelen der Region‘ mit rund 40 % einen großen Anteil in unserem Champagner- und Weinkeller aus“, erklärt Sommelier Alexandre Pauget die LOISIUM-Philosophie. „Natürlich sind auch alle großen und bekannten Marken bei uns vertreten und wir finden für jedes Gericht den passenden Champagner.“ Regionalität hat nicht nur in Bezug auf Champagner im LOISIUM einen hohen Stellenwert, sondern spiegelt sich auch im kulinarischen Angebot wider. Die Zutaten der Gerichte der Brasserie L’Horisium und des Gourmetrestaurants La Table du Chef werden größtenteils im Umkreis von max. 160 km produziert. Die Kitchen-Rockstars unter der Leitung von Antoine Madelaine bereiten aus dem saisonalen Warenangebot regionale Speisen mit einer Prise Internationalität zu.

Entworfen wurde das Hotel vom Pariser Architekturbüro Jouin-Manku mit der Vision, die Natur ins Hotel zu holen. Inspiriert von der Umgebung, dominieren natürliche Materialien sowie die Farben Grün und Ocker. Holz und Beton verleihen der modernen Architektur Eleganz und dennoch Gemütlichkeit. Dieses Konzept findet sich auch im Look & Feel der Zimmer wieder. Warme Farbtöne und natürliche Materialen sorgen für wohlige Atmosphäre und vermitteln das Gefühl, inmitten von Wald und Weingärten zu schlafen.

„Jeder zufriedene Gast, Lieferant und Mitarbeiter ist für uns eine Motivation, unsere Vision mit dem LOISIUM-Lifestyle zu verwirklichen. Wer einmal bei uns war, kommt gerne wieder – das ist ein tolles Kompliment! Und gleichzeitig ein großer Ansporn“, betont Mustafa Özdemir, Managing Partner der LOISIUM Hotel Group. „Mit unserem neuen Hotel in der Champagne tragen wir unsere Philosophie erstmals über Österreichs Grenzen hinaus. Wir haben ein leidenschaftliches Team gewonnen, das sich für diese kulturell so reiche Region einsetzt und den LOISIUM Spirit lebt. Es gibt bereits weitere Ambitionen in Frankreich … Fortsetzung folgt!“

Abgerundet wird das Angebot mit einem Wellnessbereich inmitten der einzigartigen Landschaft. Der beheizte Outdoorpool und die Relax-Area mit den gemütlichen Sundeck-Chairs und Sitzecken machen diesen Ort zu etwas ganz Besonderem. Indoor wurde auf 1000 m2 ein weiterer inspirierender Raum geschaffen, um einfach „zu sein“. Saunen und Dampfbad laden zum Abschalten ein. Große Glasflächen ermöglichen von allen Seiten aus einen wunderbaren Blick auf Wald & Weingärten. Saint Charles Apothecary, der Partner des Spa-Clubs, bietet Behandlungen mit seinen hochwertigen Produkten an, die für Vitalisierung, Pflege und Entspannung sorgen. An der Spa-Bar und beim Outdoorpool genießt man ganz entspannt im Bademantel ein Glas Champagner und kleine Speisen. Ganz nach dem Motto: „La vie est belle!“

Um die Arbeit mit dem Vergnügen verbinden zu können, verfügt das LOISIUM Champagne über einen modernen Tagungsbereich mit vier kombinierbaren Räumen und Terrassen mit einer Kapazität bis zu 140 Personen.

Das Loisium-Team steht seinen Gästen hilfreich dabei zur Seite, die passende Aktivität zu finden, um die von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestufte Landschaft kennenzulernen. Das Angebot reicht von einer Flussfahrt auf der Marne an Bord eines historischen Bootes von 1927 über eine Fahrt mit dem Heißluftballon bis hin zu einer Quadtour durch die Weingärten. Natürlich können auch die Champagnerkeller der Nachbarschaft besichtigt und deren Schätze vor Ort verkostet werden.