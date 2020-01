NH Hotel Group eröffnet mit 650 Zimmern höchsten Neubau in Benelux

Das nhow Amsterdam RAI ist ein Ort, in dem Kunst, Design und unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Das Prestigeobjekt prägt mit einer Höhe von 91 Metern, 650 Zimmern auf 23 Etagen als höchster Hotelneubau in Benelux die Amsterdamer Skyline nachhaltig. Das Hotel umfasst neun Meetingräume, ein Fitnessstudio sowie ein Restaurant, eine Bar und eine Sky Lounge.

Ein multikultureller Hub soll das nhow Amsterdam RAI werden, offen für Geschäfts- & Freizeitreisende sowie die Amsterdamer Nachbarschaft. Das nhow Amsterdam RAI liegt direkt neben der Messe RAI Amsterdam und ist daher der ideale Anlaufpunkt für Messebesucher. Auch für alle anderen Besucher der niederländischen Hauptstadt ist das Hotel der perfekt Ausgangpunkt: in nur zehn Minuten gelangen Gäste mit den öffentlichen Verkehrsmittel zum Flughafen und sind ebenso schnell in der der Innenstadt.

Das nhow Amsterdam RAI zählt zur Markenfamilie disruptiver und außergewöhnlicher Design-und Lifestylehotels, gestaltet von renommierten Architekten. Nach dem erfolgreichen Launch des nhow Rotterdam arbeitet die NH Hotel Group zum zweiten Mal mit OMA (Office for Metropolitan Architecture) zusammen, welches vom niederländischen Stararchitekten Rem Koolhaas 1975 gegründet wurde. Hoteldirektor ist Hermann Spatt, der bereits mehrere Hotels der nhow Marke leitete.

Maarten Markus, Managing Director Northern Europe, zeigt sich sichtlich erfreut über diesen fulminanten Start. „Das Jahr 2020 hat gerade erst begonnen und nach der Eröffnung des nhow London am 2. Januar ist dies bereits die zweite Eröffnung eines nhow Hotels in Nordeuropa. Mit dem nhow Amsterdam RAI betreiben wir unser bisher größtes Hotel in den Beneluxländern. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, besondere Erlebnisse zu bieten – in diesem Fall buchstäblich in 91 Metern. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir Geschäftsreisenden, Stadtreisenden und den Amsterdamern einen neuen, international geprägten Ort zum Treffen bieten können. “

Geschichte Amsterdams als Inspirationsquelle

Das Interior Design orientiert sich am ikonischen Entwurf von Reinier de Graaf, OMA. De Graaf bildet die Vielfalt Amsterdams in drei sich überlagernden Dreiecken ab, die für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt Amsterdam stehen. Die sechs Zimmerdesigns sind entsprechend den sechs Himmelsrichtungen gestaltet, auf die die Gebäudeecken zeigen: South, East, North, South West, South East, North West. Motive aus dem „Golden Age“ Amsterdams als Handelszentrum Europas finden sich in den Zimmern ebenso wieder wie bekannte internationale Symbole, beispielsweise Mandalas aus Indien, mexikanische „Dia de Muerto-Skulls“ oder Kirschblüten aus Japan– modern interpretiert im globalen Stilmix. Das Interior Design wurde von NEXT Architekten in Zusammenarbeit mit dem spanischen Architekturbüro GLG/MVSA gestaltet.

Über nhow Hotels

nhow ist die urbane Design- und Lifestylemarke der NH Hotel Group. Jedes nhow Hotel hat eine einzigartige Persönlichkeit, inspiriert von der Stadt, in der es steht. Mit den nhow Hotels geht die NH Hotel Group neue Wege und verbindet zeitgenössische Architektur und Designs renommierter Impulsgeber wie Matteo Thun (nhow Milano), Rem Koolhaas (nhow Rotterdam / nhow Amsterdam RAI), Karim Rashid (nhow Berlin) oder Teresa Sapey (nhow Marseille) mit urbanen Trends. Durch ihr auffallendes Design prägen die nhow Hotels ihre Umgebung und werden zum lokalen Hotspot und Treffpunkt: nicht nur für den Gast, sondern auch für die Einwohner der Stadt.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum in Europa und Amerika. Seit 2019 arbeitet die NH Hotel Group mit Minor Hotels an der Integration ihrer Hotelmarken unter einer einzigen Dachmarke mit einer Präsenz in weltweit über 50 Ländern. Das Portfolio von über 500 Hotels ist in acht Marken gegliedert: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana und Oaks – eine breite und vielfältige Auswahl an Hotels, die dem zeitgemäßen Reiseverhalten und Bedürfnissen von Vielreisenden entspricht.

Mit dem nhow Amsterdam RAI eröffnet die NH Hotel Group ihr zweites Hotel in Benelux. Es ist das sechste Haus in der nhow-Familie, die bereits Hotels in Berlin, Mailand, Rotterdam und Marseille umfasst. Zum Jahresanfang hatte bereits das nhow London seine Türen geöffnet und 2020 folgt das nhow Brüssel, 2021 und 2022 mit nhow Hamburg und nhow Frankfurt zwei weitere nhow Hotels in Deutschland. Weitere nhow Hotels sind in den kommenden drei Jahren in Rom, Santiago de Chile und Lima in Planung.

Weitere Informationen unter www.nhow-hotels.com/de

uwelehmann/surpress