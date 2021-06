NH Collection: Zuwachs in der goldenen Stadt

Entsprechend der Gruppenphilosophie verbindet es regionale Authentizität mit einer imposanten Architektur sowie einer perfekten Ausgangslage. So ist das Zentrum mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten rund um den Altstadt Ring in nur zehn Gehminuten erreichbar. Das Herzstück des Hauses mit 152 Zimmern und Suiten ist die imposante Eingangshalle aus dem 19. Jahrhundert. Stuckdecke und restaurierte Freskenmalereien kreieren eine herrschaftliche Atmosphäre.

Zum Frühstück und Verweilen lädt hier das Lobby Café mit Live-Musik und 24-Stunden-Service. Kulinarikfans kommen am Abend zunächst im Restaurant Inn Ox mit kosmopolitischem Flair auf ihre Kosten und können den Tag im Anschluss in der exklusiven The Vault Bar ausklingen lassen. Zudem stehen im Hotel mehrere Konferenz- und Eventräume, ein Fitnessstudio, ein Spa-Bereich mit Sauna und Dampfbädern sowie Pool zur Verfügung. Die Übernachtungspreise beginnen bei 100 Euro für zwei Personen in einem Superior Zimmer. Buchungen werden über die Website www.nh-hotels.de entgegengenommen.

Gäste des NH Collection Prague Carlo IV tauchen tief in die Geschichte der Stadt ein. Das Gebäude im Stil der Neo-Renaissance stammt aus dem Jahr 1895 und beherbergte einst die tschechische Spar- und Kreditbank. Später war es Hauptsitz der Prager Post, bevor die italienischen Architekten Marurizio Papiri und Adam T. Tihany es 2003 in ein luxuriöses Hotel umgestalteten und um einen zeitgenössischen Anbau ergänzten.

Die Zimmer im historischen Teil des Hauses zeichnen sich durch hohe Decken, antik anmutende Möbel und original erhaltene Kunstwerke aus, während die im neuen Trakt modern und individuell eingerichtet sind. An die Vergangenheit des Hauses erinnert auch die The Vault Bar. Sie befindet sich in der ehemaligen Schatzkammer der Bank aus dem Jahr 1910. Der immer noch voll funktionsfähige Tresor dort beinhaltet heute eine Auswahl an hochwertigen Sprituosen.

Über NH Collection

NH Collection ist die Premiummarke der NH Hotel Group. Sie steht für stilvolle Eleganz und einzigartige Häuser. NH Collection Hotels finden Sie in ausgesuchten Städten und Destinationen in Europa und Lateinamerika. NH Collection Hotels überraschen Reisende mit dem gewissen Extra an Service, Komfort und Qualität. Dabei bleibt das Lokalkolorit erhalten und gibt jedem NH Collection Hotel sein eigenes Flair. Den Erwartungen der Gäste immer einen Schritt voraus, schafft jedes Hotel dank seiner individuellen Ausstattung, dem innovativen Design und seiner erstklassigen Gästebetreuung ein inspirierendes und kreatives Umfeld.

Mit größter Aufmerksamkeit für Details und maßgeschneidertem Service sorgen die Mitarbeiter dafür, dass sich jeder Gast wertgeschätzt fühlt und sich gerne an seinen Aufenthalt erinnert. Ob für Geschäfts- oder Privatreisen, Konferenzen oder den entspannten Städtetrip: Mit ihrem vielseitigen Angebot fördern NH Collection Hotels Kreativität, Produktivität und Erholung gleichermaßen.

Infos: www.nh-collection.com

uwelehmann/ surpress