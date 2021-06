Falstaff nimmt die Weingüter der Stars unter die Lupe

Die Liste der Stars, die ihren eigenen Wein keltern oder vermarkten, wird immer länger. Grund genug für Falstaff, einen prüfenden Blick auf die Weingüter der Stars zu werfen. Nach einer ausgedehnten Verkostung mit insgesamt knapp 90 Weinen kommen die Falstaff-Experten zu dem Fazit, dass es sich durchaus lohnen kann, Promi-Weine zu trinken. Denn nicht jeder Wein mit Starfaktor ist ein reines Marketingprodukt. Spitzenreiter der Starwein-Trophy sind mit Francis Ford Coppola und Oliviero Toscani zwei alte Hasen in der Weinszene. Bereits seit den 1970er-Jahren sind der Filmemacher und der Starfotograf mit Erfolg im Weinbusiness tätig: Mit jeweils 95 Falstaff-Punkten sind der legendäre „Inglenook Rubicon 2011“ von Coppola und Toscanis „O.T. Toscana Rosso 2015“ die großen Gewinner unter den Promi-Weinen. Mit 94 Falstaff-Punkten ist ihnen Star-Koch und Wein-Newcomer Gordon Ramsay mit seinem „Chardonnay Sonoma County Reserve 2018“ jedoch dicht auf den Fersen. Günther Jauch gehört mit seinem Weingut Othegraven mittlerweile zur deutschen Spitze. Seine Riesling Spätlese „Alte Reben 2019“ landet mit 93 Falstaff-Punkten auf Platz sechs der Gesamtwertung.

„Viele Weinkennerinnen und -kenner nehmen zwar zur Kenntnis, dass Promis ins Weinbusiness einsteigen, probieren die Weine aber nicht. Ein Fehler, wie die große Falstaff-Verkostung der Promi-Weine zeigt“, ist sich Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam sicher. Er ergänzt: „Brad Pitt und Angelina Jolie haben mit ihrem Château Miraval bewiesen, dass Weine von Prominenten zur Benchmark werden können.“

Gordon Ramsay begeistert mit bester Kollektion

Zu den jünsten Neuzugängen im Weinbusiness zählt der für seine direkte Kritik wie auch unfehlbaren Geschmack berühmt-berüchtigte Starkoch Gordon Ramsay. Erst vor wenigen Wochen lancierte er seine erste eigene Weinlinie und stellte damit die beste Kollektion der gesamten Verkostung. Besonders begeistern konnte der „Chardonnay Sonoma County Reserve 2018“, den die Experten mit 94 Falstaff-Punkten auszeichnen. Ramsays Weine werden von Seabold Cellers in Monterey hergestellt und vorwiegend über einen eigenen Weinclub in den USA vertrieben. In Europa befindet sich die Distribution zwar noch im Aufbau, mit seinen 35 Restaurants – davon alleine 15 in London – verfügt Ramsay jedoch über ein dichtes Netz an direkten Absatzmöglichkeiten.

Weinprojekte der Promis: Hobby oder ernstzunehmender Business-Case?

Nicht ganz so frisch am Markt ist der inzwischen legendäre Rosé des Château Miraval von Brad Pitt und Angelina Jolie. Frei nach dem Motto „Liebe vergeht, Hektar besteht“ ist das provenzalische Rosé-Weingut trotz Trennung immer noch im Besitz des einstigen Hollywood-Traumpaares. Unter der Feder der für die Weinqualität verantwortlichen renommierten Winzerfamilie Perrin ist der 2012 lancierte Rosé mittlerweile zur Benchmark für Rosé de Provence avenciert. Den aktuellen Jahrgang 2020 zeichnen die Experten mit 93 Falstaff-Punkte aus.

Parkettsicher zeigt sich Kylie Minogue nicht nur auf der Bühne: Ihre großen Welthits mögen zwar eine Weile zurückliegen, dafür startete die britisch-australische Sängerin im vergangenen Jahr mit ihrer eigenen Weinmarke durch. Ihr kürzlich lancierter „Prosecco Rosé NV“ überzeugt mit einem pudrig-frischem Bouquet und wurde mit 91 Falstaff-Punkten prämiert. Während sich Minogue für ihre Weinlinie in Szene setzt, halten sich Sting und John Malkovich bei der Vermarktung ihrer Weine bewusst im Hintergrund. Malkovichs Namen findet man beispielsweise nur ganz klein auf dem Rückenetikett der Flaschen. Das Team rund um den Star-Mimen und dessen Frau Nicoletta Peyran ist jedoch am besten Weg, das Weingut Les Quelles de la Coste groß auf die Weinlandkarte zu bringen. Die noble Zurückhaltung tut der Qualität keinen Abbruch: Die Experten vergeben sowohl an Malkovichs „Carménère 2020“ als auch an Stings „Sister Moon Rosso 2016“ vom Florentiner Weingut Castello il Palagio jeweils 92 Falstaff-Punkte.

Das sind die besten Weine der Stars

2011 Inglenook Rubicon, Francis Ford Coppola Winery, 95 Falstaff-Punkte

2015 O.T. Toscana Rosso, Oliviero Toscani, 95 Falstaff-Punkte

2018 Chardonnay Sonoma County Reserve, Gordon Ramsay Wines, 94 Falstaff-Punkte

2020 Miraval Côtes de Provence, Château Miraval, 93 Falstaff-Punkte

2016 Ojo de Ibiza Terrazas del Norte, Dieter Meier, 93 Falstaff-Punkte

2019 Alte Reben Kanzem Altenberg Riesling Spätlese, Weingut Othegraven, 93 Falstaff-Punkte

2020 Carménère, Les Quelles de la Coste, 92 Falstaff-Punkte

2016 Sister Moon Rosso Toscana, Castello il Palagio, 92 Falstaff-Punkte

Prosecco Rosé NV, Kylie Minogue Wines, 91 Falstaff-Punkte

