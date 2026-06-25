New York oder Hawaii? Immer mehr Luxusreisende sagen Aloha

Ob Wetterumschwung in Alaska, zusätzliche Tage auf Hawaii oder ein privater Guide statt einer festen Gruppenroute – Flexibilität entwickelt sich zu einem der wichtigsten Qualitätsmerkmale im Luxussegment. Von dieser Entwicklung profitieren vor allem individuell geplante Reisen. airtours private travel wächst aktuell um über 20 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Auch airtours Cruises legt um 36 Prozent zu. „Luxusreisende möchten heute nicht mehr einfach nur verreisen. Sie erwarten Reisen, die exakt zu ihren Interessen, ihrem Lebensstil und ihren persönlichen Erwartungen passen“, sagte Steffen Boehnke, Director airtours. „Gefragt sind maximale Flexibilität, persönliche Betreuung und Erlebnisse, die sich nicht beliebig reproduzieren lassen.“

Griechenland führt die Sommer-Hitliste an

Nahezu jede dritte airtours Sommerreise führt 2026 nach Griechenland. Besonders gefragt sind Kreta, die Kykladen sowie exklusive Hideaways auf kleineren Inseln. Auf den weiteren Plätzen folgen Spanien, Italien, USA, Mauritius, Portugal, Malediven, Seychellen, Thailand und Kanada. Die höchsten Wachstumsraten verzeichnen Mauritius, die Seychellen, die Balearen, Malaysia und Kanada. Vor allem Kanada profitiert von der steigenden Nachfrage nach Naturerlebnissen, Weite und authentischen Begegnungen. Die Ostküste mit ihrem spektakulären Farbenrausch im Herbst zählt aktuell zu den dynamischsten Fernreisezielen im airtours Portfolio.

Hawaii so gefragt wie nie zuvor

Auch innerhalb der USA zeichnen sich veränderte Reisetrends ab. Während New York weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen zählt, wächst die Nachfrage nach Hawaii überdurchschnittlich stark: Die Buchungen legen aktuell um 65 Prozent zu. Besonders gefragt sind Reisen, die Natur, Kultur und aktive Erlebnisse miteinander verbinden. Private Surfstunden, Begegnungen mit lokalen Experten, Vulkanlandschaften und die polynesische Kultur sprechen insbesondere Gäste an, die mehrere Interessen in einer Reise vereinen möchten. Hawaii steht damit exemplarisch für einen Wandel im Reiseverhalten: Weg vom reinen Besichtigungsurlaub, hin zu Reisen mit persönlichem Mehrwert und individueller Gestaltung.

Ultra-Personalisierung wird zum neuen Standard

Der stärkste Wachstumstreiber im Luxussegment ist die konsequente Individualisierung von Reisen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Auswahl eines besonderen Hotels oder einer privaten Rundreise. Gäste erwarten heute maximale Flexibilität während der gesamten Reise: Tagesabläufe werden spontan an Wetterbedingungen angepasst, Aktivitäten kurzfristig verändert oder neue Erlebnisse integriert. Das persönliche Reisetempo bestimmt der Gast selbst. Ob Wetterumschwung in Alaska, spontane Routenänderungen in Island oder zusätzliche Erlebnisse vor Ort – Reisen werden zunehmend während der Reise weiterentwickelt statt Monate im Voraus vollständig festgelegt. Maßgeschneiderte private Reisearrangements gewinnen dadurch weiter an Bedeutung.

Luxusreisende suchen außergewöhnliche Erlebnisse

Mit der wachsenden Individualisierung verändern sich auch die Erwartungen an die Reise selbst. Im Mittelpunkt stehen nicht mehr primär Hotels, Zimmerkategorien oder klassische Luxusleistungen, sondern außergewöhnliche Erlebnisse und persönliche Erinnerungen. Besonders gefragt sind intensive Naturerlebnisse, authentische Begegnungen und Erlebnisse, die weit über klassisches Sightseeing hinausgehen. Dazu zählen private Safaris in exklusiven Konzessionen Tansanias, Begegnungen mit lokalen Gemeinschaften in Namibia oder persönliche Treffen mit Künstlern, Historikern und Experten vor Ort. Gleichzeitig zeigt sich eine wachsende Bereitschaft, für außergewöhnliche Erlebnisse auf einen Teil des gewohnten Komforts zu verzichten. Lange Anfahrten, abgelegene Regionen oder bewusst naturnahe Unterkünfte werden akzeptiert, wenn dadurch einzigartige Erfahrungen möglich werden.

Eine Schlüsselrolle spielen dabei auch lokale Guides. Sie vermitteln nicht nur Wissen, sondern schaffen persönliche Verbindungen zu Kultur, Menschen und Lebenswelten vor Ort. Gerade diese Begegnungen machen für viele Gäste den eigentlichen Wert einer Luxusreise aus.

Luxuskreuzfahrten gewinnen neue Zielgruppen

Neben individuell gestalteten Reisen entwickelt sich auch das Kreuzfahrtsegment äußerst dynamisch. airtours Cruises verzeichnet aktuell ein Wachstum von 36 Prozent. Dabei gewinnen Luxus- und Expeditionskreuzfahrten ebenso an Bedeutung wie moderne Yacht- und Boutiquekonzepte. Immer mehr Gäste entscheiden sich erst innerhalb der letzten drei bis sechs Monate für eine Luxuskreuzfahrt – vorzugsweise auf dem Mittelmeer, um entspannte Erholung mit Kultur und Entdeckungen zu kombinieren.

Moderne Schiffe sprechen neue Gäste an

Neue Schiffe wie die Silver Ray, Explora III, Emerald Kaia und die Regent Seven Seas Prestige gewinnen verstärkt jüngere und designorientierte Zielgruppen für das Luxussegment. Moderne Architektur, außergewöhnliche Gastronomie und abwechslungsreiche Routen machen Kreuzfahrten für viele Gäste erstmals attraktiv.

Hotelyachten schaffen ein neues Luxussegment

Mit dem Einstieg renommierter Hotelmarken in die Welt der Kreuzfahrten entsteht ein neues Marktsegment. Statt klassischem Kreuzfahrtgefühl erleben Gäste, zum Beispiel auf der Ritz-Carlton Luminara, private Yachtatmosphäre, exklusive Häfen, längere Liegezeiten und ein deutlich persönlicheres Reiseerlebnis. Besonders Gäste renommierter Luxusresorts entdecken dadurch die Kreuzfahrt erstmals als passende Reiseform für sich.

Nordeuropa profitiert vom Wunsch nach Natur und Individualität

Neben Fernreisen profitieren auch europäische Destinationen von der wachsenden Nachfrage nach Naturerlebnissen, Ruhe und authentischen Reiseerfahrungen. Mit den neuen Rundreisen „Scandi Summer Escape“ und „Norway in a Nutshell“ reagiert airtours gezielt auf diesen Trend. „Scandi Summer Escape“ verbindet in zehn Tagen die Metropolen Kopenhagen, Stockholm und Oslo mit nordischem Design, herausragender Kulinarik, kulturellen Höhepunkten und der besonderen Atmosphäre der langen skandinavischen Sommernächte. „Norway in a Nutshell“ führt entlang der spektakulärsten Fjorde, Bahnstrecken und Naturlandschaften Norwegens und verbindet ikonische Landschaften mit stilvollen Unterkünften und persönlichen Erlebnissen. Beide Reisen stehen beispielhaft für die wachsende Nachfrage nach Destinationen, die Natur, Kultur und Individualität miteinander verbinden.

Persönliche Interessen prägen die Reiseentscheidung

Ob Natur, Kulinarik, Kultur oder außergewöhnliche Begegnungen: Die Wahl des Reiseziels wird zunehmend von individuellen Interessen bestimmt. Statt einem einheitlichen Luxusverständnis entstehen immer vielfältigere Reisewünsche – von privaten Rundreisen über exklusive Kreuzfahrten bis hin zu Reisen in abgelegene Naturregionen. Die Sommertrends 2026 zeigen: Nicht das Reiseziel allein steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, was Reisende dort erleben möchten. Persönliche Interessen werden zunehmend zum Ausgangspunkt der Reiseplanung.

Exklusive Vorteile für airtours Gäste: Neue Partnerschaft mit Miles & More

airtours steht für nahtlosen Luxus entlang der gesamten Reisekette – von der 1.-Klasse-Bahnanreise und privaten Transfers über Lounge-Zugang, Parken am Flughafen und Chauffeurservice bis hin zu ausgewählten Hotelprivilegien und 24/7 persönlicher telefonischer Gästebetreuung. Ab sofort profitieren Gäste zudem von einem weiteren attraktiven Mehrwert: Bei Neubuchungen von individuellen Rundreisen, Luxus-Safaris und Luxuskreuzfahrten sammeln sie Miles & More Meilen. Pro Nacht und Zimmer werden 200 Meilen gutgeschrieben, bis zum 30. Juni 2026 im Rahmen einer Einführungsaktion sogar doppelt – 400 Meilen pro Übernachtung. Damit verbindet airtours außergewöhnliche Reiseerlebnisse mit zusätzlichen Privilegien für seine Gäste.