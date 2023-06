Neues Serviced Apartment-Haus AMANO HOME in Leipzig

Es handelt sich bei dem Haus um 56 Serviced Apartments und ein Penthouse. Das AMANO HOME Leipzig wird das zweite Apartment-Hotel der Hotelgruppe und bietet dem modernen Reisenden die Vorzüge einer Wohnung mit Wohnküche und digitalem Check-in.

Während die AMANO Group bei nicht nur nationalen, sondern auch internationalen Reisenden insbesondere für eine einmalige Verbindung aus Hotelübernachtung und außergewöhnlichen Gastronomiekonzepten bekannt ist, betreibt die Hotelgruppe, mit mittlerweile 11 Hotels, acht in Berlin, einem in München, einem in Düsseldorf und einem in London, bereits seit 2016 sehr erfolgreich das Apartment-Hotel AMANO HOME Berlin. Mit einem der von zwei geplanten Leipziger Häuser, weitet die AMANO Group das Produkt der Serviced Aapartments in bester Innenstadtlage nun weiter aus. Auch ein AMANO HOME in Hamburg ist bereits in Planung, welches 2026 seine Türen eröffnen wird.

Das Leipziger Haus direkt gegenüber des Leipziger Hauptbahnhofs bietet 56 voll ausgestattete Apartments und ein Penthouse mit Wohnküche und Lounge-Bereich, angeschlossen an eine Suite mit freistehender Badewanne im Schlafzimmer zur Ausrichtung von Events in kleinerem Rahmen. Alle Wohnungen verfügen über eine Küche mit Kochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher und einen Lounge-Bereich teilweise mit Schlafsofa zum Aufbetten.

Einige der Apartments bieten zudem einen Balkon, der einen schönen Blick über die charmante Nikolaistraße bietet. Das Apartment-Haus bietet seinen Gästen für maximale Flexibilität einen digitalen Check-in Prozess. Ziel des AMANO HOME Leipzig ist es, ein Ort zu sein, an dem der Gast die Vorteile der eigenen Wohnung und Hotelkomfort gleichermaßen genießen kann.

Bereits 2026 eröffnet darüber hinaus ein zweites Hotel unmittelbar neben dem AMANO HOME Leipzig. Das Hotel AMANO Leipzig wird insgesamt über 267 Zimmer verfügen.

Herz und Seele des Hauses wird das Restaurant JOSEPH im Erdgeschoss und eine Skybar in der 7. Etage mit Kaminzimmer sein. Das Restaurant JOSPEH wird das zweite seiner Art, es ist in Berlin bereits seit Jahren eine bekannte und beliebte Größe in der Restaurantszene und steht für israelische Küche und ausgelassene Stimmung.

Zur Eröffnung des neuen Hotels sagt Gründer und Eigentümer der AMANO Group, Ariel Schiff: „Wir freuen uns sehr über den neuen Standort der AMANO Group in Leipzig sowie über den Ausbau unseres AMANO HOME Konzepts. AMANO ist eine Marke, die sich stets weiterentwickelt und flexibel bleibt. Wir freuen uns daher, mit der Eröffnung im Juni den Bereich der Serviced Apartments weiter auszubauen und zudem durch das zweite Hotel in naher Zukunft, den gewohnt lebendigen AMANO-Spirit unserer Gastronomie nach Leipzig zu bringen und insbesondere Leipziger und Leipzigerinnen auf unserer Dachterrasse und im Restaurant begrüßen zu können.“

