Neues Roséwein-Museum in der World of Wine eröffnet

Der „Pink Palace“ ist seit dem 24. Juli für Besucher geöffnet und widmet sich auf unkonventionelle Art dem Thema Roséwein. Im Museum erfahren die Besucher mehr zur Geschichte und die Wissenschaft hinter der Herstellung von Roséwein, aber auch über die Kultur und den Lebensstil, die der Wein symbolisiert.

Im „Pink Palace“ entdecken Besucher die rosige Seite der Welt des Weins

Der Pink Palace ist das exzentrischste aller WOW-Museen und lädt mit mehreren fotogenen Kulissen zur Interaktion mit den Besuchern ein. In elf Räumen erfahren die Interessierten mehr zu den Regionen und Klimazonen, in denen die Trauben für Roséweine auf der ganzen Welt angebaut werden, aber auch über die einzelnen Kultivierungs- und Produktionstechniken. Somit wird die große Vielfalt an Weinen unter dem „rosafarbenen Dach“ hervorgehoben. Die Reise im Pink Palace führt nicht nur durch Portugal, sondern auch durch die Provence und endet unerwartet in einem Saloon. Mit Sinn für Humor, Entdeckergeist und einem voll aufgeladenen Handy lässt sich das Abenteuer am besten genießen.

Darüber hinaus werden während des gesamten Besuchs fünf Getränke serviert: Quinta do Vale do Bragão Rosé, AIX Gran Vin de Provence Rosé, Mateus Rosé, Vértice Rosé Bruto und Croft Pink Rosé Port. Letzterer wurde im Jahr 2008 eigens von CEO Adrian Bridge kreiert, und war damit der erste neue Portwein seit über einer Generation.

„Es ist ein neues, unerwartetes Konzept und anders als das, was die Besucher von der World of Wine kennen oder erwarten würden. Es ist auf die neuen Generationen zugeschnitten, auf den Urlaub, von dem wir alle träumen, und auf den Wunsch, dass das Glücksgefühl, das wir im Urlaub empfinden, nie aufhört – das ist das Gefühl, von dem wir in diesem Erlebnis sprechen und das sich in einem Glas Roséwein in guter Gesellschaft widerspiegelt“, erklärt Bridge.

Das neue Museum wird durch weitere Eröffnungen ergänzt, untere anderem mit dem Restaurant Pip, das Café Maze und einem großen Shop mit diversen portugiesischen Bekleidungs- und Schmuckmarken.

Weitere Informationen zu World of Wine (WOW) unter www.wow.pt

uwelehmann/ surpress