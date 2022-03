Neues Adina in Düsseldorf

Auf dem neugestalteten Areal an der Harkortstraße direkt am Hauptbahnhof bietet das Adina Hotel Dusseldorf seinen Gästen 201 vollausgestattete Studios und Apartments mit einer Größe von mindestens 28 m2. Im Erdgeschoss befindet sich neben dem hoteleigenen Restaurant ein großzügiger Konferenzbereich, in der ersten Etage stehen außerdem ein offener Co-Working-Space sowie zusätzliche Meetingräume zur Verfügung. Damit ist das Haus vor allem für Geschäfts oder Bleisure-Reisende geeignet.

Doch auch für den Städtetrip mit Freunden oder der Familie bietet das Hotel mit seiner zentralen Lage sowie großzügigen Apartments inklusive eigener Küche und Hotelservices wie Frühstücksbuffet und Zimmerservice die ideale Unterkunft. Highlight des Hotels ist der Pool-, Sauna und Fitnessbereich in der siebten Etage mit Blick über das geschäftige Treiben am Hauptbahnhof.

„Die Eröffnung unseres Hotels in Düsseldorf, einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands, ist ein weiterer Meilenstein für Adinas Wachstum in Europa“, so Georgios Ganitis, Director of Operations Europe bei den Adina Hotels. „Wir haben hier außerdem einen interessanten Mix aus Geschäfts- und Freizeitreisenden, die wir mit unserem Apartment-Konzept gleichermaßen ansprechen. Es ist immer schön zu sehen, wenn sich Gäste mit unterschiedlichsten Bedürfnissen bei uns zu Hause fühlen – und ich bin überzeugt davon, dass wir auch in Düsseldorf sehr viel positive Resonanz erhalten werden.“

General Manager des neuen Adina Dusseldorf ist Julian Gaus. Der erfahrene Hotelier startete bereits im Juli 2021 in seiner Position. „Wir haben ein paar spannende Monate der Vorbereitungen hinter uns und nun freue ich mich zusammen mit meinem Team darauf, endlich unsere ersten Gäste bei uns begrüßen zu dürfen“, so Gaus.

Das Adina Düsseldorf ist eines von zwei Hotels, die Adina 2022 in Europa eröffnet. Die Eröffnung des Adina Hotel Stuttgart ist für den 21. März geplant. Vier weitere neue Hotels wurden bereits 2021 in Köln, München, Wiesbaden und Wien eröffnet. Mit dem Adina Geneva folgt 2023 dann die Eröffnung des ersten Adina Hotels in der Schweiz.

Weitere Infos zu den Adina Hotels untercwww.adinahotels.com/de

uwelehmann/ surpress