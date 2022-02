Nassfeld serviert chilligen Soundtrack zum Sonnenskilauf

Die Berggipfel glänzen in der Sonne. Frische Nachttemperaturen machen die feingerillten Pisten richtig griffig. Tagsüber jedoch tauscht man die Ski- lieber gegen die Sonnenbrille und die Thermounterwäsche gegen ein T-Shirt. Und nicht vergessen: Genug Sonnencreme einpacken! Denn bis Ostern verwandelt sich das Nassfeld wieder zur größten Sonnenterrasse der Alpen. Liegestühle und Relaxplätze im ganzen Skigebiet sorgen für Genussmomente mit Panoramablick.

Zusätzlich lässt der Eventreigen „Music meets Sun“ Frühlingsgefühle aufkommen. Unterschiedliche DJs und Live-Acts legen ab 19. März jedes Wochenende an einer anderen Location auf dem Nassfeld auf. Den Anfang macht die wohl coolste Weinmesse Österreichs. „Sound of Wine“ nennt sich die Veranstaltung, bei der renommierte Winzer aus Österreich ihre Schätze an der Schnee- bzw. WU-BAR bei der Talstation Madritschenbahn anbieten. Der Eintritt ist frei! Am 26. und 27. März dreht sich bei der KofelAlm alles um das Thema Alpe Adria Kulinarik.

Eine Woche später sollte man sich beim Alpenhof Plattner das Motto „Gib‘ dem Genuss Zeit“ zu Herzen nehmen. Der Kärntner Genusswirt und zertifizierte SLOW FOOD Travel-Betrieb kredenzt am 2. und 3. April ein Gericht, das man in Italien und Slowenien genauso liebt, wie in Österreich: Die original Gailtaler Frigga. Am 9. und 10. April lohnt sich ein Einkehrschwung beim Gailtaler Street Food BBQ beim Schneemann und zum Grande Finale wird am 18. April bei der Berghex gerufen. Prosciutto und Prosecco sind die kulinarischen Begleiter, wenn nochmals richtig eingeheizt wird.

Kids sind eingeladen – oder 1 Tag geschenkt

Einen überraschend großen Preisvorteil sichern sich alle, die von 13. März bis 18. April ein „Nassfeld Ski Surprise“-Angebot buchen. Kinder sind in diesem Zeitraum sowohl auf die Übernachtung (im Zimmer der Eltern), auf die Verpflegung sowie auf den Skipass (2 – 6 Tage TOPSKIPASS) eingeladen. Auch beim Nassfeld Special 4=3 heißt es bei einer Buchung von Sonntag bis Donnerstag vier herrliche Tage genießen, aber nur drei Tage bezahlen. Preisbeispiel: 2 Personen inkl. HP für 4 Nächte inkl. 3 Tage TOPSKIPASS & WinterCARD PREMIUM ab € 498,-. www.nassfeld.at/angebote

