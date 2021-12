Neueröffnungen bei Hyatt

Mit dem Hyatt Place Zurich Airport The Circle und dem Hyatt Centric Jumeirah Dubai feiert Hyatt die Markeneinführung von Hyatt Place in der Schweiz und Hyatt Centric im Nahen Osten. Das Hyatt Place Zurich Airport The Circle ist das dritte Hyatt in der Schweiz und hat nun offiziell eröffnet. Ebenfalls eröffnet hat das Hyatt Centric Jumeirah Dubai. Damit vergrößern Hyatt Place und Hyatt Centric ihre weltweite Präsenz in Märkten, die für Gäste und Mitglieder von World of Hyatt besonders wichtig sind.

Hyatt Place Zurich Airport The Circle

Das neue Hotel liegt im Quartier The Circle direkt am Flughafen Zürich, einen der am besten angebundenen Orte in der Schweiz. Hier können die Gäste die attraktiven Business- und Lifestyle-Angebote vom Circle nutzen. Dazu gehören Geschäfte, Restaurants, ein Park, die Einrichtungen des Flughafens und das The Circle Convention Center. Nach einem vollendeten Arbeitstag können die Gäste im Park entspannen oder von der Nähe zur Natur, den Alpen und dem Zürichsee profitieren. Das neue Hotel verfügt über 300 Zimmer mit abgetrennten Schlaf-, Arbeits- und Unterhaltungsbereichen, deren Interior Design von der Umgebung inspiriert ist. Das Hyatt Place Zurich Airport The Circle bietet Gästen eine entspannte Atmosphäre und praktische Ausstattung wie kostenfreies WLAN sowie ein 24-stündiges Gastronomieangebot im Zoom Restaurant, der Zoom Bar und The Market.

Die Gästebedürfnisse erkennen und ihnen den besten Service anzubieten steht im Mittelpunkt von Hyatts Bemühungen. In diesem Sinne bieten die Place Hotels den modernen Reisenden mit ihrem Multi-Tasking-Lebensstil eine Mischung aus Stil, Innovation und Serviceangeboten rund um die Uhr.

Im mit Bedacht und nachhaltig entworfenen Hyatt Place Zurich Airport The Circle erleben Besucher ein authentisches und von der Stadt inspiriertes lokales Design. Ein besonderer Fokus liegt auf der „Zürichness“, der Integration regionaler Kunst und Wahrzeichen wie der DaDa Lounge und den Höhepunkten der Zünfte, die in den Gängen zu sehen sind. Die kreativen Ideen in den Gemeinschaftsräumen stammen auch aus dem Niederdorf, Zürichs Altstadt.

„Wir freuen uns über die heutige Eröffnung des Hyatt Place Zurich Airport The Circle”, sagt Hotelmanagerin Ines Brünn. „Genau wie der Flughafen Zürich ist dies ein lebhafter Ort. Hier wissen alle, dass jede Reise einen bestimmten Grund hat. Jeder Aufenthalt sollte daher die Möglichkeit bieten, wieder Kräfte zu sammeln, damit der nächste Tag genauso erfolgreich werden kann wie der Tag davor. Es ist der perfekte Ort für Arbeit und Ruhe mit der Natur direkt vor der Haustür.”

Weitere Informationen unter: www.hyattplacezurichairportthecircle.com

Hyatt Centric Jumeirah Dubai

Mit dem Hyatt Centric Jumeirah Dubai feiert die Marke ihr Debüt im Nahen Osten. Das Haus verfügt über 173 anspruchsvolle Gästezimmer, darunter 27 Luxuszimmer und Suiten, die mit der Gegenüberstellung von Farben, Texturen und ausgewählten Besonderheiten ein Spiegelbild der Stadt sind. Das siebenstöckige Anwesen soll sich zu einem gesellschaftlichen Zentrum im Viertel La Mer entwickeln.

Mit seiner Lage im Zentrum von Dubai bildet es die optimale Destination für Menschen, die sich entspannen und die Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken wollen. Zum kulinarischen Angebot des Hotels gehört ein rund um die Uhr geöffnetes Restaurant, das mit seiner kontinentalen Karte ein Treffpunkt für Gäste und Einheimische gleichermaßen werden wird. In der Shisha Lounge können die Besucher entspannen, in der Lobby Lounge sind die Hotelgäste den ganzen Tag über für Snacks und einen Nachmittagstee willkommen. An der Pool Bar gibt es erfrischende Drinks und Snacks. Die exklusive Rooftop Bar kann für Privatfeiern reserviert werden.

Vom Hyatt Centric Jumeirah Dubai ist der nur 13,5 Kilometer entfernte Flughafen schnell zu erreichen. Durch die Lage zwischen dem alten und dem neuen Dubai ist das Hotel ein Fenster zu beiden Vierteln. Weitere Attraktionen in der Nähe sind der Laguna Waterpark, der La Mer District, das Burj Khalifa und die Dubai Mall. Für Gäste, die auf der Suche nach authentischen Erlebnissen sind, befinden sich die Stadtviertel Satwa, Bur Dubai und Al Fahidi mit ihren traditionellen Souks in unmittelbarer Nähe, aber auch Sehenswürdigkeiten wie das Etihad Museum liegen in der Nachbarschaft.

„Wir freuen uns, dass wir nun Gäste im Hyatt Centric Jumeirah Dubai begrüßen können. Umgeben vom Meer und viel Sonne das ganze Jahr über sind wir stolz, dass wir die Premiere der Lifestyle-Marke in den Vereinigten Arabischen Emiraten feiern können und das zehnte Hotel des Unternehmens in Dubai sind“, so Hoteldirektorin Britta Leick-Milde.

Zu den Einrichtungen des Hotels gehören ein beheizter Pool mit Spa und ein 24 Stunden geöffnetes Fitnesscenter mit modernster Ausstattung. Darüber hinaus stehen den Gästen ein Concierge, mehrsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Valet Parking und ein Wäscheservice zur Verfügung. Am Strand La Mer North finden Hotelgäste einen exklusiven Bereich zum Sonnenbaden und Entspannen.

Weitere Informationen unter: www.hyattcentricjumeirahdubai.com

hyatt/ uwelehmann/ surpress