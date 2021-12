Gewinnspiel: Hotel EALA

Inspiriert vom keltischen Wort Eala, das den Schwan in all seiner Eleganz und Schönheit verkörpert, schmiegt sich der Neubau an die Berge des Westufers und bietet traumhafte Aussichten auf den See. Im Haus selbst wird auf einfache Formen, raffinierte Details und helle Räume gesetzt. Unaufdringlich luxuriös mit exklusiven italienischen Designerstücken, Airpools und Private Spas.

Das EALA Luxury Spa selbst ist 1.500 Quadratmeter groß und umfasst unter anderem zwei Indoor-Pools sowie einen Outdoor-Infinity-Pool. Ergänzt wird das Angebot durch den privaten Strandabschnitt am Lago.

Die Liebe der Gastgeberfamilie zur Heimat zeigt sich sich überall. Holz, Leinen, Stein – die 67 komfortablen Suiten sind aus Naturmaterialien gestaltet. Sie spiegeln fünf unterschiedliche Themen aus der Natur wider und fusionieren auf diese Art harmonisch mit der Umgebung. Die Royal Suite Awen zeigt sich mit 220 Quadratmeter Gartenfläche, eigenem Pool und einer Panoramasauna majestätisch wie ein Schwan. Die Suiten verfügen über großzügige Panoramafenster und Terrassen mit Seeblick, bis auf die Junior Suite Albus haben zudem alle Outdoor-Airpools-

Leicht, frisch und mit der Null-Kilometer-Philosophie wird im Alfio Ghezzi Bistrot und im Fine Dining Senso gekocht. Dazu werden ausgewählte Weine aus der Region präsentiert. Das begeistert Gourmets. Aktive schätzen die Nähe zu Radwegen und Golfplätzen, Genießer die feinen Weine, das Olivenöl sowie Kulturstädte wie Trient und Verona, die nicht weit entfernt sind. Mit EALA macht Familie Risatti, die auf 60 Jahre Erfahrung in der Hotellerie zurückblickt und bereits einige Hotels am Gardasee erfolgreich führt, Träume wahr – die eigenen und die ihrer Gäste.

www.hoteleala.it

Der Gewinn

Drei Nächte in einer Junior Suite Albus inklusive Frühstück für zwei Personen plus 50 Euro SPA-Gutschein

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein Geld-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 20. Dezember 2021. Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

uwelehmann/ surpress