Neueröffnung: W Costa Navarino

Das mit Spannung erwartete griechische Debüt bringt eine lebendige und kreative Energie an die Navarino Waterfront, das neueste integrierte Resortgebiet von Costa Navarino im Mittelmeerraum. Das neue W Escape befindet sich auf einem 13 Hektar großen, malerischen Gelände entlang eines 450 Meter langen Sandstrandes mit Blick auf die geschützte und historische Bucht von Navarino. Das Hideaway richtet sich ausschließlich an Erwachsene und junge Erwachsene über 12 Jahren und bietet eine Plattform, die Kreativität, Individualität und freie Entfaltung fördert.

„W Hotels entfacht mit dieser jüngsten Eröffnung eine neue Begeisterung in Griechenland“, sagte Candice D‘ Cruz, Vice President – Luxury Brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International. „Die unnachahmliche Kulisse von Costa Navarino mit ihrer unberührten mediterranen Landschaft, ihrer natürlichen Schönheit und ihrer freigeistigen Einstellung ist die perfekte Umgebung, um unser erstes W Escape in Griechenland ins Leben zu rufen. Das W Costa Navarino wird mit seinem zukunftsweisenden Ansatz in Sachen Luxus die Grenzen überschreiten und diese unberührte Destination an der griechischen Küste weiter beleben.“

Lokale Authentizität, modernes Design



Das vom renommierten griechischen Architekturbüro Tombazis and Associates entworfene W Costa Navarino ist von der traditionellen Architektur der Region inspiriert, mit gepflasterten Wegen, monolithischen Gebäuden und Steintürmen, die das Gefühl eines griechischen Küstendorfes vermitteln, wobei lokale Materialien verwendet werden. Das zeitlose Design ist in üppiges einheimisches Grün und bepflanzte Dächer mit Blick auf das Meer eingebettet, während Costa Navarinos Engagement für nachhaltige Praktiken berücksichtigt wird.

Die Inneneinrichtung aller Gästezimmer, Suiten und Villen zelebriert das Erbe der griechischen Kunsthandwerker mit einer Palette neutraler Töne, die gelegentlich durch Farbakzente aufgelockert werden. Das Innendesign des gesamten Resorts, einschließlich der öffentlichen Bereiche und des kulinarischen Platzes – Platía – wurde von dem in London ansässigen und global ausgerichteten Studio MKV Design entworfen und mit den unerwarteten, durchdachten Designelementen der W Hotels versehen.

Moderne und doch raffinierte Interpretationen traditioneller Handwerkskunst finden sich in der Beleuchtung und den Bodenbelägen, die auf die altehrwürdigen griechischen Korbflechter verweisen, ebenso in den Lederstühlen, die eine zeitgenössische Interpretation der regionalen Sattlerkunst darstellen.

Das einzigartige architektonische Design des Strandclubs Parelía und der Platía wurde von Tombazis und dem in Athen ansässigen K-Studio entworfen, wobei letzteres auch für die Inneneinrichtung des Parelía verantwortlich zeichnet. Die Inneneinrichtung des Restaurants und gleichzeitigen Bar Between wurde vom Interior Design Laboratorium entworfen. Inspiriert von der Region und dem griechischen Erbe wurde das individuell gestaltete W-Totem aus wiederverwertetem Holz alter Fischerboote gefertigt, das den Bezug zur Seefahrt repräsentiert.

Ein Zentrum für Musik und Kunst

Der leidenschaftliche Charakter der W Hotels wird durch das künstlerische und musikalische Angebot auf dem üppigen Gelände zum Leben erweckt. Mit seinem originellen Musikprogramm können die Gäste des W Costa Navarino ein vielfältiges, genreübergreifendes Programm genießen, darunter Funky House, Hot Disco, Afro-House, Tribal und Neo-Soul. I

m Escape treten in jeder Saison internationale und lokale DJs und Musiker auf, wie Alex Nude und Valeron & Band, die die Liste der Resident-DJs ergänzen, darunter die Ukrainerin Rie Kiriiaka, der griechisch-kolumbianische DJ Montana Cruz und der Grieche Vasilis Georgakopoulos.

Das W Costa Navarino weckt mit zeitgenössischer Kunst im gesamten Hotel die Neugierde der Gäste und soll für Gesprächsstoff sorgen und zum Austausch anregen. Die Kunstwerke werden von der bildenden Künstlerin und Kuratorin Poka-Yio und einem Team junger Künstler der Athener Kunsthochschule LAB12 kuratiert. Sie sind eng mit den Begriffen Inklusion und Kultur verknüpft und sollen einen tieferen Sinn haben und als Mittel zur Erkundung und Flucht, zur Überraschung und Herausforderung dienen und letztlich zu dem Beitragen, wofür das W Costa Navarino steht – ein ganz eigenes Erlebnis der Gastfreundschaft.

Dinner am Beach



Das W Costa Navarino beherbergt eine Reihe kulinarischer Spots, die sicherstellen, dass die Gäste – egal in welcher Stimmung und zu welcher Stunde – etwas finden, das ihren Gaumen erfreut.

Die W Lounge, das Herzstück des Escapes, bietet eine global inspirierte Speisekarte sowie eine Reihe von gaumenreinigenden Schorlen, Aperitifs und lokal inspirierten, umweltbewussten Cocktails. Die ganztägig geöffnete W Lounge ist der perfekte Ort, um zu speisen, zu entspannen und die natürliche Schönheit der Umgebung und die atemberaubenden Sonnenuntergänge zu genießen.

Platía ist eine spielerische Abwandlung des traditionellen griechischen Lebensmittelmarktes. Es ist ein Ort für Frühstück, Kaffee am Tag oder ein Dinner in der Gruppe am Abend. Der Raum erinnert an ungezwungenes Treiben und die Energie eines Marktes mit vier separaten „Grab & Go“-Läden. Das Café zelebriert die Kaffeekultur mit einer täglichen Auswahl an gemahlenem Kaffee und einer Rösterei, die alle Spezialitäten anbietet, auch frische Säfte und Snacks am Tag.

Der Deli Store bietet eine Selektion an Aufschnitt, Käse und regionalen Spezialitäten; die Bakery serviert täglich hausgemachte Backwaren, während die Cookery in einer offenen Küche morgens das Frühstück bereithält und gleichzeitig eine Fläche für Gastköche und Pop-up-Konzepte ist.

Im Between werden Cocktails und leichte Dinner-Häppchen serviert; zusammengestellt aus einem Menü, basierend auf Rohkost. Das Konzept feiert reinen Geschmack und pure Aromen, die in natürlichen Zutaten zu finden sind, wie Austern, Muscheln und erstklassigem Kaviar. Live-DJ-Sets und eine Cocktailkarte mit Fokus auf saisonalen und einfachen Kreationen machen die treffend benannte Between Bar zum idealen Ort, einen Craft-Cocktail zu schlürfen, während die Sonne unter dem Horizont verschwindet.

Der Destination Beach Club Parelía wird der soziale Hotspot des W Costa Navarino. Sein Name setzt sich aus dem griechischen Wort „parea“ für „Freunde“ und „paralia“ für „Strand“ zusammen. Der Beach Club ist danach ausgerichtet, spontane Momente des Vergnügens zu fördern. Hier wird zeitgenössische griechisch-mediterrane Küche auf köstlichen Platten zum Teilen serviert, begleitet von unerwarteten Cocktail-Kollisionen.

DJs legen einen Mix aus verschiedenen Genres von Electro House bis NuJazz und Fusion auf und es gibt Live-Musik den ganzen Tag über. So entwickelt sich im Parelía ein ganz natürlicher Übergang von einer lässigen Strandstimmung zum Schwimmen und Entspannen hin zu einem energiegeladenen Ort für Late-Night-Spaß, Tanzen und Party am Meer.

Das WET Deck bietet einen atemberaubenden Infinity-Pool mit Blick auf das kristallklare Ionische Meer und viel Platz zum Entspannen in der Sonne nach dem Schwimmen.

Das AWAY® Spa stellt ein umfangreiches Angebot an Behandlungen bereit, das für den Energieausgleich der Gäste sorgt, während das FIT-Fitnessstudio mit einem 25 m langen beheizten Außenpool und den neuesten Fitnessgeräten ausgestattet, für Gäste ist, die ihre Fitnessroutine in der Freizeit aufrechterhalten möchten. Das W Costa Navarino wird ein Programm von Trainingskursen und Wellness-Erlebnissen anbieten, die für jedes Fitnessniveau passen, darunter Beach-Bootcamp-Kurse, „Kalimera“-Yoga-Sitzungen, „5 Rhythmen“-Tanz- und Meditationsübungen und Beach-Power-Pilates.

„Das W Costa Navarino zelebriert eine einzigartige Mischung aus Energien in einer wunderschönen natürlichen Umgebung. Das neue, lebendige Resort kombiniert traditionelle Elemente der messinischen Kultur mit dem unverwechselbaren Charakter und der einzigartigen Atmosphäre, für die W Hotels bekannt sind. Vom durchdachten, raffinierten und lokal inspirierten Design mit einem starken Fokus auf Kunst bis hin zum vielfältigen und energiegeladenen Programm ist das W Costa Navarino bereit, sich in der mediterranen Gastfreundschaftsszene einen Namen zu machen“, so Nassos Papazoglou, General Manager des W Costa Navarino.

