Neueröffnung im Herzen Wiens: Relais & Châteaux The Amauris Vienna

Wien hat einen neuen Hotspot für Gourmets, Designliebhaber und Luxusreisende – das Relais & Châteaux The Amauris Vienna erstrahlt nach zwei Jahren, von Grund auf saniert, in neuem Glanz unter dem Motto „Explore Beauty“ in bester Ringstraßenlage. Schon die elegante Fassade des Stadtpalais aus dem 19. Jahrhundert lässt erahnen, was beim Betreten des The Amauris dennoch für Staunen sorgt: hochwertige Materialien, darunter 160 Tonnen feinster Marmor, maximaler Komfort und eine private Kunstsammlung machen das Hotel, das nach der Schmetterlingsart Amauris benannt ist, zu einem einzigartigen Hideaway im Herzen der österreichischen Hauptstadt.

Als Mitglied der internationalen Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux steht das The Amauris für herausragende Gastfreundschaft, die Kunst des guten Lebens sowie exzellente Kulinarik. Im Glasswing Restaurant, das ebenfalls nach der gleichnamige Schmetterlingsart benannt ist, erwartet Gäste die regional inspirierte Küche von Chefkoch Alexandru Simon, der mit jedem Gericht eine Hommage an die Stadt Wien kreiert und Tradition mit Innovation verbindet. Die verwendeten Zutaten stammen weitestgehend von heimischen Produzenten und werden nach dem Zero-Waste-Prinzip verarbeitet – Prinzipien, die für Relais & Châteaux eine Herzensangelegenheit sind

„Das Wesentliche ist die persönliche Note, die wir unseren Gästen bieten wollen. Sie sollen sich wie im Wohnzimmer eines Wiener Ringstraßen Palais fühlen“, betont General Managerin Nicole Zandt. Die 62 Zimmer und Suiten sind alle individuell und mit der Handschrift des kroatischen Interior-Designers Nikola Arambasic gestaltet, verfügen über ein Smart-Room-System und beherbergen eine Sammlung von kuratierten Kunstwerken. Der ursprüngliche Charme des Gebäudes wurde trotz des Umbaus erhalten und spiegelt sich in dem ehrwürdigen Treppenhaus, dem historischen Aufzug sowie dem kunstvollen Stuck in den hohen Räumlichkeiten wider.

Ein weiteres Highlight ist der Spa des The Amauris Vienna: das Glasdach über dem Indoor-Pool lässt sich öffnen und gibt so den Blick auf den Sternenhimmel über der Wiener Innenstadt frei – eine Oase inmitten des Großstadtdschungels. The Amauris Vienna ist eines von acht einzigartigen Relais & Châteaux Mitgliedern in Österreich, das einzige in der Hauptstadt und soll in Zukunft nicht nur für Reisende, sondern auch für einheimische Gäste der Place to be in Wien werden. Weitere Informationen unter www.relaischateaux.com/amauris.

Über Relais & Châteaux

Eine sinnstiftende Bewegung – Relais & Châteaux, 1954 gegründet, ist eine Vereinigung von weltweit 580 einzigartigen Hotels und Restaurants, die von unabhängigen Gastgebern, häufig Familien, geführt werden, welche die Leidenschaft für ihre Tätigkeit teilen und die Beziehung zu ihren Gästen pflegen. Den Mitgliedern von Relais & Châteaux liegt es am Herzen, die Gastfreundschaft und den kulinarischen Reichtum der verschiedenen Kulturen unserer Welt zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dieses Streben, ebenso wie der Schutz der Umwelt und des regionalen kulturellen Erbes, wurde im November 2014 in einem Manifest der UNESCO vorgetragen.

uwelehmann/ surpress