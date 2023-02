Puerto Rico für Abenteuerlustige und Entdecker

Reisende finden in Puerto Rico türkisfarbenes Wasser, unberührte weiße Sandstrände, ganzjährigen Sonnenschein und die farbenfrohe Architektur sowie reiche Geschichte der 500-jährigen Inselhauptstadt San Juan. Doch gerade abseits der beliebten Hotspots bietet das karibische US-Außengebiet eine große geografische Vielfalt und außergewöhnliche Erlebnisse vom Wandern in den Bergen über Höhlenerkundungen bis hin zum Zelten auf einer einsamen Insel. Hier sind fünf Möglichkeiten, die weniger bekannten Seiten des Archipels Puerto Rico kennenzulernen.

Die Korallenriffe auf Culebra erforschen

Nur eine kurze Bootsfahrt vom Festland entfernt liegt die Insel Culebra, von der mehr als 20 Prozent unter dem Schutz des Culebra National Wildlife Refuge stehen. Die Küstenlinie ist mit ihren blühenden Korallenriffen und der lebendigen Unterwasserwelt der ideale Ort für Abenteuer im Meer.

Geschützt vor starken, böigen Winden bietet das ruhige, topasfarbene Wasser des hiesigen Flamenco Beach einen der besten Plätze in Puerto Rico zum Schnorcheln und Tauchen mit der Chance, Meeresbewohner wie Schildkröten, Schiffshalter, Blauschwanzfische, Kaiserfische oder Stachelrochen zu beobachten.

Surfen und Sonnenuntergänge in Rincón genießen

Die Freizeitstadt Rincón ist beliebt bei Surfern und bekannt für ihre beeindruckenden Sonnenuntergänge. Gäste passen sich direkt nach Ankunft dem hier herrschenden entspannten Rhythmus an. An dieser „Ecke“ – so die Übersetzung von Rincón – trifft das Karibische Meer auf den Atlantischen Ozean, was die Stadt mit ihren rund 13 Kilometern Küstenlinie zu einem der besten Surfspots in der gesamten Karibik macht.

Sowohl erfahrene Surfer als auch Anfänger kommen an den zahlreichen Stränden wie Domes, María, Sandy und Tres Palmas zusammen, um die Wellen zu reiten. Am Strand von Domes finden das ganze Jahr über internationale Surfwettbewerbe und Strandfestivals statt.

Eine Bergwanderung in Las Piedras del Collado unternehmen

Abseits der ausgetretenen Pfade genießen Reisende in den Berglandschaften von Puerto Rico eine friedliche Abgeschiedenheit und herrliche Aussichten. Der Berg Las Piedras del Collado liegt zwischen den Gemeinden Salinas und Cayey und erhebt sich auf einer Höhe von rund 850 Metern über einen Wald voll von endemischer Flora und Fauna.

Abenteuerlustige kommen sowohl bei einer individuellen als auch bei einer geführten Wanderung auf den Gipfel in den Genuss der Aussicht. In dieser Einsamkeit abseits der Touristenströme begleiten die Wanderer Konzerte wilder Vögel wie die des Antillenwaldsängers und des einheimischen Coqui-Frosches, der tatsächlich wie ein Vogel zwitschert.

Auf der unbewohnten Isla de Mona zelten

Das abgelegenste und ursprünglichste Naturschutzgebiet von Puerto Rico ist eine kleine Insel namens Isla de Mona. Dieses unbewohnte Fleckchen – auch als Galapagos der Karibik bezeichnet – ist von kristallklarem Wasser sowie hohen Kalksteinklippen umgeben und dient als Zufluchtsort für Meeresschildkröten und viele Seevogelarten. Da der Schutz der lokalen Lebensräume oberste Priorität hat, ist der Besuch der Isla de Mona nur über einen vorab bei einem örtlichen Reiseveranstalter gebuchten Campingausflug möglich.

Auf geführten Touren durch die beeindruckende Landschaft erkunden Gäste Höhlen und bewundern jahrhundertealte Leuchttürme und Schiffswracks. Bei Einbruch der Dunkelheit warten auf einem der beiden Campingplätze der ungefilterte Sternenhimmel und die Klänge der unberührten Natur auf die Inselerforscher.

Ein unterirdisches Abenteuer in Utuado erleben

Die Gemeinde Utuado erstreckt sich über eine Fläche von etwa 298 Quadratkilometern und liegt in einer dichten Vegetation der gebirgigsten Gegend von Puerto Rico. Aufgrund der enormen Kraft des Flusses Tanamá bietet sich Urlaubern inmitten dieser Landschaft ein unerwartetes unterirdisches Abenteuer. Im Laufe der Jahrmillionen haben die Wassermassen ein Netz von Höhlen, Schluchten und Tunneln in die Kalksteinfelsen gegraben, das wagemutigen Entdeckern eine Vielzahl an aufregenden Aktivitäten ermöglicht. Zusammen mit einem lokalen Reiseunternehmen wie Tanamá River Adventures warten aufregende Erlebnisse wie Höhlenforschung, Höhlen-Tubing, Abseilen, Wandern und Klettern auf die Besucher.

