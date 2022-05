Natürlicher Luxus in Taba Heights

Der Urlaubsort unweit der Stadt Taba ist eine wunderbare Anlaufstelle für sportliche Abenteuer oder Erholung par excellence. Auch die traditionsreiche Kultur des Morgenlandes kann unmittelbar erlebt werden, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass die Nachfrage wächst und der Süd-Sinai besonders bei Europäern begehrt ist wie nie.

Unberührte Wüstenlandschaften

Die Destination Taba Heights liegt auf der Halbinsel Sinai im „Vierländereck“ von Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien und Israel. Im sicheren Süden Sinais schlummert eine Wüsten- und Wasserwelt, welche im wahrsten Sinne des Wortes neue Blickwinkel eröffnet. Zu Füßen von Taba Heights breitet sich der Golf von Akaba aus während rückseitig das zimtfarbene Bergmassiv thront. An diesem Fleckchen Erde können Reisende ungestört in die malerische Natur Ägyptens eintauchen, die einem Blockbuster entsprungen zu sein scheint.

On top gibt es Sonnenschein das ganze Jahr und einen privaten Jachthafen. Souvenirshopping und ein lebendiges Nachtleben lässt sich in Downtown Taba finden – besser gesagt in „Uptown“ Taba, denn das Stadtzentrum befindet sich auf dem höchsten Punkt von Taba Heights. Hier können Besucher erstklassige internationale Küche genießen oder gemütlich über den Bazar schlendern, ägyptischen Kaffee kosten und in einem Beduinenzelt Halt machen.

Zu Gast in außergewöhnlichen Resorts

Entlang eines fünf Kilometer langen, natürlichen Strands sind hochwertige Hotels im 4- und 5-Sterne-Bereich zuhause. Sie wurden von weltweit renommierten Architekten und Designern entworfen und erfüllen die unterschiedlichsten Bedürfnisse von Reisenden jeden Alters – darunter auch das Mosaique Hotel, welches im Juni 2022 seine Wiedereröffnung feiert und Gäste endlich wieder mit einer einmaligen Atmosphäre inmitten orientalischer Stilelemente begrüßen darf. Was alle Häuser von Taba Heights eint: Ein modernes Setting trifft auf Tradition und Kultur. Grund zu feiern hatte die Taba Heights Hotelgruppe zudem bereits mehrfach durch Auszeichnungen für ihr Umweltengagement.

Zeit, sich rundum wohlzufühlen

Taba Heights brilliert ebenso mit seinen hohen Ansprüchen an Service und Ambiente. Reisenden scheint jeder Wunsch von den Lippen abgelesen zu werden und sensationelle Spas sowie Pools vermitteln ultimative Urlaubsgefühle. Auch mit Gourmetküche dürfen Resort Gäste fest rechnen. Wer nach einem ganz besonderen kulinarischen Erlebnis sucht, kann unter dem Sternenhimmel dinieren oder mitten in der Wüste landestypische Gerichte kennenlernen. Auch in Sachen Night Life werden Besucher nicht enttäuscht, wenn beispielsweise auf einer Beach Party bis in die Nacht hineingetanzt wird.

Unvergessliche Momente in der Umgebung sammeln

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gibt es in Taba Heights viele. So können die Tiefen des Ozeans beim Schnorcheln oder Tauchen erforscht oder in der Red Sea Waterworld – dem einzigen autorisierten 5-Sterne-Wassersport- und Tauchzentrum der Region – Scuba Diving ausprobiert werden. Ein breites weiteres Angebot an Exkursionen macht den Urlaub in der Destination Taba Heights so einzigartig: Sich beim Durchqueren der felsigen Gegend wie Indiana Jones fühlen oder den atemberaubenden Sonnenaufgang auf dem Berg Sinai bestaunen? Das Hotelteam macht es möglich.

Sehr empfehlenswert ist auch ein Besuch des Katharinenklosters – ein Weltkulturerbe, das einst zwischen 548 und 565 gegründet wurde und heute als eines der ältesten Klöster des Christentums immer noch bewohnt wird. Ein Tagestrip nach Jerusalem kann ebenso realisiert werden, wenn die höchstprofessionelle Umsetzung der Ausflüge zwischen Kairo, dem Mittelmeer, Jordanien und dem Roten Meer durch eines der Hotels in Gang gesetzt wird.

uwelehmann/ surpress