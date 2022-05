Amano Covent Garden eröffnet

Das Amano Covent Garden hat 141 Zimmer, und zeichnet sich durch hochwertiges Design, eine Wohlfühl-Atmosphäre und außergewöhnliche F&B Konzepte aus. Eine neue coole Anlaufadresse, die es für Londoner und Touristen zu entdecken gilt.

Das neue Londoner Haus ist eine Hommage an das Stadtleben und die Kultur, mit unverwechselbaren Kunst- und Designmerkmalen, die vom Londoner Designstudio Woods Bagot entworfen wurden. Das ehemalige Bürogebäude Drury House aus den 1980er Jahren ist das erste von mehreren Amano-Hotels, die in der Britischen Hauptstadt eröffnet werden.

Das Amano Covent Garden hat auch gastronomisch den Anspruch, zu den angesagtesten Orten der Stadt zu gehören, so wie es für die Amano Group typisch ist. Die Gäste des neuen Hotels können von einer kreativen Cocktailkarte wählen und sich mit Snacks in der Bar auf dem Dach verwöhnen lassen, während sie einen beeindruckenden Panoramablick auf London genießen. Wenn die nächtliche Stimmung einsetzt, kann man sich in die Underground Bar des Hotels begeben, wo an den Wochenenden DJs auflegen und Drinks in Strömen fließen werden.

Im Hotel befindet sich außerdem das Restaurant „Penelope’s“, eine Verbindung von israelischer mit spanischer Küche. Konzeptioniert wurde es von Amanos kulinarischem Direktor, Ronen Dovrat Bloch. Die Eröffnung wird im Herbst 2022 sein.

Ariel Schiff, Mitbegründer der Amano Group, sagt über das neue Projekt: „Als Berliner Unternehmen war es für uns immer ein natürlicher Schritt, unser erstes internationales Haus in London zu eröffnen. Wie Berlin ist auch London eine dynamische Stadt, die für ihr blühendes Nachtleben und ihre multikulturelle Gemeinschaft bekannt ist. Wir hatten das Gefühl, dass der Geist der Marke Amano hier gut ankommen würde. Wir freuen uns darauf, unser Hotel für Gäste zu öffnen und ein einzigartiges Hotel- und Freizeiterlebnis zu bieten, das einen Hauch von Berlin nach London bringt.“

Das Amano Covent Garden ist ein idealer Ausgangspunkt für Einzelreisende, Geschäftsreisende, Paare und Familien, die London erkunden möchten. Es ist möglich, aus vier Zimmerkategorien zu wählen. Darunter Cosy, Comfy und Roomy, oder für das ganz besondere Erlebnis ein Goldy-Zimmer, das mit frei stehender Goldbadewanne und Blick auf die Umgebung von Covent Garden ausgestattet ist.

Zimmer im Hotel Amano Covent Garden gibt es ab £169 pro Nacht. Infos & Buchungen unter www.amanogroup.de.

uwelehmann/ surpress