Mythen und Legenden aus Chile

Die Legende von Añañuca

Die rote Blume Añañuca, die bei Regen die Pampa zwischen Copiapó und dem Quilimarí-Tal in der Region Coquimbo Norden Chiles in eine blühende Wüste verwandelt, geht auf die Legende um die schöne Frau Añañuca zurück. Sie lebte in Monte Patria nahe des Flusses Limarí und verliebte sich in einen Bergmann. Der Mann aber verließ sie auf der Suche nach Gold und kehrte nicht zu ihr zurück, obwohl er es versprochen hatte. Tag für Tag wartete Añañuca und eine tiefe Trauer ergriff ihren Körper und ihre Seele, bis sie langsam aus Liebe starb. Die Bewohner von Monte Patria weinten und begruben sie an einem Tag, an dem es regnete, was für den Norden Chiles ungewöhnlich ist. Am nächsten Tag erwärmte die Sonne das Tal und füllte es mit wunderschönen roten Blumen, die zu Ehren der jungen Frau Añañuca genannt wurden.

Pincoya und El Caleuche

Eine unter den Fischern der Insel Chiloé beliebte Legende ist die von Pincoya, einer Frau, die im Meer lebt, aber im Gegensatz zu einer Meerjungfrau einen menschlichen Körper und blonde Haare besitzt. Wenn Pincoya mit offenen Armen und dem Meer zugewandt am Strand tanzt, erwartet die Fischer ein guter Fischfang. Wenn sie dagegen mit dem Blick vom Meer abgewandt tanzt, erwartet die Fischer ein schlechter Fang. Mit der Zubereitung guter Speisen, wie dem lokaltypischen Gericht Curanto aus Fisch und Fleisch, wollen die Fischer die Aufmerksamkeit der Pincoya auf sich ziehen. Die schöne und gütige Pincoya rettet auch in Seenot geratene Fischer und bringt sie wieder zurück an Land. Wenn die Rettung nicht möglich ist, leben die Fischer als Teil der Bootsmannschaft auf dem legendären Geisterschiff El Caleuche weiter, auf dem immer gefeiert wird. Man darf dem Schiff allerdings nicht zu nah kommen, da man sonst dazu verdammt ist, Teil der Mannschaft zu werden. Die Legende besagt, dass die Crew der Caleuche aus Zauberern und Magiern besteht, die in dunklen Nächten die Segel rötlich beleuchten. Wenn das Geisterschiff unbemerkt durch die Inselwelt Chiles segeln will, zieht bei Tag dichter Nebel über den Archipel, das Schiff wird unsichtbar oder verwandelt sich in einen Felsen, und seine Besatzung in Seelöwen.

Infos Chile: www.chile.travel

uwelehmann/surpress