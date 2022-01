Mittelalterpfad bei Herrstein lädt zur Zeitreise ein

Der Uhrturm ist das Wahrzeichen des Bilderbuchortes Herrstein in der Urlaubsregion Nahe in Rheinland-Pfalz und entführt wie die Schlosskirche, die Schmiede oder der Rathausplatz in uralte Zeiten. Restaurierte Fachwerkhäuser in den Gassen machen das 900-Seelen-Dorf zu einem Juwel im Edelsteinland an der Nahe.

Im Schinderhannesturm war der berühmt-berüchtigte Räuber aus dem Hunsrück im Jahr 1798 eine Nacht lang eingesperrt. Und das ist nur eine der spannenden Geschichten, die Besucher Herrsteins zu hören bekommen. Sie können Historie und Bewegung in der winterlichen Landschaft rund um die Nahe auf der Traumschleife Mittelalterpfad kombinieren. Die 8,4 Kilometer lange Rundtour führt auf verträumten Pfaden durch das Hügelland des Hunsrücks zu Naturdenkmälern und in romantische Bachtäler. Die Traumschleife wurde 2010 zu “Deutschlands Schönstem Wanderweg” gekürt.

Von der Rabenkanzel zu Omas gefüllten Klößen

Über eine Holzbrücke führt der Weg über den Hosenbach. Eine Tafel informiert darüber, dass im nahen Dorf Niederhosenbach wahrscheinlich Hildegard von Bingen geboren wurde. Am Naturdenkmal „Rabenkanzel“ windet sich ein Pfad entlang des grauen Felsblocks aus Taunusquarzit. Auf einer Anhöhe mit Ausblick über die verschiedenen Feldformationen steht die mächtige Jammereiche. Nach kurzer Waldpassage befindet man sich wieder auf einem Wiesenweg mit Traumblicken ins Hunsrückland.

Wandern in Rheinland Pfalz

in der kalten Jahreszeit mit glitzerndem Raureif am Morgen und Nebelschwaden um die Tannenspitzen hat das Wandern nicht nur rund um Herrstein seinen ganz besonderen Reiz. Die Wanderschuhe rascheln im Laub oder knirschen im frisch gefallenen Schnee und im Rucksack gluckst der heiße Tee in der Thermoskanne. Im Hunsrück und im Westerwald, an der Mosel und der Nahe bieten unterschiedlich anspruchsvolle Rundwanderwege ganz besondere Highlights auf einer Tour durch die Winterlandschaft von Rheinland-Pfalz.

