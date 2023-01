Mit dem Nostalgiezug durch die Eifel

Eine historische Schmalspurbahn, die sich in malerisch engen Kurven durch die Landschaft schlängelt. Durch Tunnel und über Viadukte geht es knapp 20 Kilometer ins Hinterland, in einem der schönsten Seitentäler des Rheins.

Winterwanderung zur Burg Olbrück

Jeden zweiten Sonntag bricht der Nostalgiezug auf, der so getaktet ist, dass man aus den Großräumen Köln und Koblenz mit der Mittelrhein-Bahn (RB 26) bequem anreisen kann. Abfahrt ist in Brohl-Lützing jeweils um 11.15 Uhr, von dort tuckert der Dieselzug mit seinen nostalgischen Waggons in Richtung Eifel.

Der Zug wird gut geheizt, sodass auch an sehr kalten Tagen das Fahrerlebnis ein Vergnügen ist. Endstation der Hinfahrt ist Oberzissen, wo die Gäste Mittagspause machen und im Anschluss zu einer Wanderung in die Natur aufbrechen können. Eine geführte Winterwanderung geht zur Burg Olbrück, mit herrlichen Aussichten auf das nahegelegene „Rodder Maar“, einem tiefblauen Vulkansee, der einen wieder daran erinnert, dass der Vulkan-Express seinen Namen aus gutem Grund trägt.

Jeden zweiten Sonntag geht es los

Am Ende der Tour in die Eifel geht es mit dem Zug zurück zum Ausgangspunkt am Rhein, den man um 16.40 Uhr wieder erreicht. Die nächsten Winterfahrten, die sowohl mit als auch ohne Schnee ein Vergnügen sind, finden an folgenden Terminen statt: 15. und 29. Januar, 12. und 26. Februar. Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 15 Euro (Kinder von 6 bis 15 Jahren 7,50 Euro). Nähere Auskunft unter Telefon 02636/80303, E-Mail: buero@vulkan-express.de.

