World of Hyatt erweitert seine All-Inclusive-Präsenz in Europa

Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) hat mehr als 20 Resorts in Europa, die Teil der Inclusive Collection sind, in ihr Treueprogramm World of Hyatt integriert. Zudem wurde die AMR Collection in Inclusive Collection, part of World of Hyatt umfirmiert.

Nach der Einführung der Inclusive Collection im Mai 2022 haben Gäste und World of Hyatt-Mitglieder jetzt noch mehr All-Inclusive-Resorts in Amerika und Europa zur Auswahl. Weitere europäische Resorts der Inclusive Collection sollen World of Hyatt in Kürze beitreten.

Nach dem Einstieg in das All-Inclusive-Segment mit der Marken-Einführung von Hyatt Ziva und Hyatt Zilara im Jahr 2013 folgte die Aufnahme des AMR Collection-Portfolios im Jahr 2021 und dann im vergangenen Mai die Einführung der Inclusive Collection, mit der Hyatt seine Führungsposition in diesem Bereich weiter ausgebaut hat. Allein in den vergangenen vier Jahren hat das Unternehmen die Zahl der Zimmer im Luxus-Bereich verdoppelt, die Anzahl der Lifestyle- und Resort-Zimmer in seinem weltweiten Portfolio konnten sogar verdreifacht werden.

„Seit der Übernahme der Apple Leisure Group durch Hyatt im Jahr 2021 haben wir die Marken der AMR Collection sorgfältig in die Inclusive Collection und das World of Hyatt-Treueprogramm integriert“, so Erica Doyne, Senior Vice President of Marketing & Communications, Inclusive Collection, Hyatt. „Ab sofort werden alle Marken, die bisher zur AMR Collection gehört haben, neben Hyatt Ziva und Hyatt Zilara unter dem Dach der Inclusive Collection geführt. Mit diesem Meilenstein vereinen wir unsere sich ergänzenden Marken unter einem Dach und können so weiterhin die ungebrochene Nachfrage nach Freizeitangeboten bedienen.“

Hyatts Portfolio aus neun globalen All-Inclusive-Marken bietet Gästen mit den Marken Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts und Sunscape Resorts & Spas außergewöhnliche und beeindruckende Reise-Erlebnisse.

Mehr Reisemöglichkeiten im Freizeitbereich weltweit: World of Hyatt wächst weiter

Die Inclusive Collection ist eines der größten Portfolios von All-Inclusive-Resorts weltweit, darunter mehr als 20 neue Häuser in Spanien, zu denen zeitnah weitere Destinationen hinzukommen werden.

Zu den bnevorstehende Eröffnungen zählen:

Fünf verschiedene All-Inclusive-Resorts in den beliebten bulgarischen Schwarzmeer-Destinationen Sunny Beach und Obzor sollen 2023 und 2024 eröffnen. Die Anlagen werden voraussichtlich unter den Markennamen Secrets Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas und Alua Hotels & Resorts geführt und bringen die All-Inclusive-Erfahrungen der Marke Hyatt nach OsteuroDas erste Dreams Resort & Spa auf der ruhigen portugiesischen Insel Porto Santo auf Madeira stärkt die Präsenz der Marke Hyatt in Europa weiter und bietet Gästen aller Altersgruppen ab 2024 Zugang zu mehr als zehn À-la-carte-Restaurants, sieben Bars, unbegrenzten internationalen und lokalen Spirituosen, 24-Stunden-Zimmerservice, täglichen Aktivitäten sowie zahlreichen Unterhaltungsangeboten.

Hyatt Vivid Hotels & Resorts, die jüngste Marke im Portfolio der Inclusive Collection, richtet sich an die nächste Generation von Reisenden, die auf der Suche nach ansprechenden All-Inclusive-Urlaubserlebnissen nur für Erwachsene in einer einzigartigen und bodenständigen Atmosphäre sind. Die Marke bietet Kulinarik, Wellness- und Ernährungskurse sowie spannende Aktivitäten und Unterhaltung in einer entspannten, ungezwungenen Atmosphäre.

Infos World of Hyatt: hyatt.com/new.

wilde/ uwelehmann/ surpress