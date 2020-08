McKinsey Studie zeigt: Nachhaltiges Reisen bleibt Trend

Juist hat Glück. Erstens, weil Juist als Insel vor der deutschen Nordseeküste liegt und zweitens, weil die Tourismusexperten der Insel schon vor 20 Jahren auf bewusstes Reisen und Nachhaltigkeit gesetzt haben. So wird auf Juist regelmäßig der C02-Fußabdruck erstellt, im Sommer findet die Kinderuniversität „Nachhaltig leben“ statt, und immer wieder nimmt Juist an Projekten teil, die ein nachhaltiges Leben auf der Insel fördern sollen. 2015 wurde Juist der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen.

Als schmalste der ostfriesischen Inseln mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer liegt der autofreien Gemeinde naturbedingt viel daran, das Eiland auch für zukünftige Generationen in Takt zu halten. Das kommt Juist nun zugute, denn sowohl Reisen in Deutschland, besonders an die Küsten, als auch Reisen mit einem Fokus auf Umwelt- und Klimabewusstsein liegen gemäß einer Studie von McKinsey in Zusammenarbeit mit Trivago voll im Trend.

Beleuchtet wurde die Frage, wie die Reisebranche mit den Veränderungen der Nachfrage durch COVID-19 umgehen sollte. Eine Analyse der Preisentwicklung seit März ergab, dass Reisenden zwar meist niedrigere Preise angeboten wurden, sie jedoch bereit waren, für Berg-, Küsten- und andere naturnahe Ziele Preise auf dem Niveau von 2019 oder höher zu zahlen.

Wer jetzt noch spontan nach Juist reisen möchte, sollte möglichst flexibel in der Terminauswahl sein. Die Inselgemeinde rät, sich am besten auf die Zeit ab September einzurichten. Übrigens sind September und Oktober wunderbare Monate, um auf Juist nachhaltig neue Kraft zu tanken.

Über Juist

Die Insel ist autofrei, 17 Kilometer lang und 500 Meter breit. Im Norden liegt die temperamentvolle See und im Süden das stille Wattenmeer, das zum UNESCO zum Weltnaturerbe zählt. Die ostfriesische Insel liegt kaum sieben Kilometer vom Festland entfernt und ist mit dem Schiff in etwa 75 Minuten von Norddeich-Mole erreichbar. Auf 16,4 Insel-Quadratmetern leben, ohne Touristen, gut 1.700 Insulaner, die, wie jeder Besucher*in auch, alles per Fahrrad, Pferdekutsche oder zu Fuß erledigen. Selbst die Müllabfuhr kommt auf Juist per Kutsche. Im Jahr 2015 hat die Insel den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Kleinstädte und Gemeinden 2015“ erhalten, zudem ist sie von Tourcert CSR-zertifiziert. Tourcert ist das erste Programm weltweit, das die Leistungsverbesserung für die Reise- und Tourismusindustrie auf Basis der drei Säulen Umweltfreundlichkeit, soziale Verantwortung und wirtschaftliche Rentabilität zertifiziert. Die „KlimaInsel“ strebt an, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein.

