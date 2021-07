Masi Wine Bar Munich eröffnet auf der Maximilianstrasse

Masi, der führende Amarone-Hersteller aus der Valpolicella, ist gleichzeitig einer der weltweit renommiertesten, italienischen Produzenten von Premiumweinen. Mit der Eröffnung seiner exquisiten Genussoase auf der Münchner Luxusmeile setzt das Unternehmen weit mehr als ein rein strategisches Zeichen.

Die Wine Bar ist das achte Highlight der Masi Wine Experience, einem Projekt von Masi Agricola S.p.A.. Es verbindet internationale Konnotation und Positionierung unter den wichtigsten Luxus-Marken mit italienischer Geselligkeit und Leidenschaft für guten Wein und Essen in einem raffinierten Genusskonzept. Federico Girotto, CEO von Masi, erklärt: „Die Eröffnung in München verstärkt die Präsenz der Masi Wine Experience auf den internationalen Märkten und ist gleichzeitig eine Synergie mit unserem Vertrieb in Deutschland, da wir hier ein hohes Potenzial sehen. Mit seiner Einzigartigkeit wird auch dieser Standort den Wert der Marke spürbar aufwerten. Hier können wir direkt mit den Konsumenten in Kontakt treten. Die Marke bleibt weinzentriert ergänzt um die Lifestyle-Dimension.“

Die Masi Wine Bar Munich



Die Wine Bar auf der Luxusmeile Maximilianstraße möchte für München ein Highlight voll italienischer Lebensfreude und Weingenuss sein. „Wir sind sehr stolz auf diese Neueröffnung, bei der unsere Werte Authentizität, Gastfreundschaft und Internationalität voll zum Tragen kommen. Ich bin davon überzeugt, dass dies die beste Visitenkarte ist, um die Marke Masi all jenen näher zu bringen, die Wein lieben oder auch einfach das Genussvolle, Gesellige und Einfache. Das macht den italienischen Lebensstil aus und steht auf der ganzen Welt für Lebensfreude“, sagt Raffaele Boscaini, Marketingdirektor von Masi. In Zusammenarbeit mit der Architektin Giovanna Mar vom Studio Architetti Mar ist das ansprechende Ambiente der Wine Bar entstanden.

Wine first – die Philosophie



Geht es um die Wahl des korrespondierenden Weins, setzt Masi stets den Wein in den Mittelpunkt: Wine first. Der Gast wählt zuerst seinen Wein und erhält dann Vorschläge für harmonierende, venezianisch inspirierte Gerichte. Vom schnellen Espresso auf dem Weg ins Büro, über das Frühstück am Vormittag, dem Lunch, einem Aperitif sowie Casual oder Fine Dining wird ddas Restaurant zu jeder Tageszeit ihren Gästen das adäquate italienische Lebensgefühl bieten. Noch im Juli darf München sich auf die Terrasseneröffnung im ruhigen Innenhof des Campari Hauses freuen, der auch die gastronomischen Möglichkeiten des Konzepts erweitert.



Für Weinliebhaber gibt es zudem das Glück auch glasweise: In der Wine Bar können Gäste alle Weine offen per 0,1L Glas bestellen und so die Vielfalt des Weinsortiments und auch gereifte Amarone verkosten.

Mehr Informationen unter www.masi.it/en

uwelehmann/ surpress