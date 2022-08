Magma Resort Santorini eröffnet als Teil der The Unbound Collection by Hyatt

Hyatt treibt mit der Eröffnung des Magma Resort Santoriniden kontinuierlichen Ausbau seiner Marken innerhalb der Independent Collection in wichtigen und beliebten Destinationen weiter voran.

Das inmitten der Hügel von Vourvoulos gelegene Magma Resort Santorini bietet als Rückzugsort mit 59 Zimmern unvergessliche Ausblicke über die Insel. Das auffällige zeitgenössische Design des Hotels fügt sich nahtlos in die eindrucksvolle Umgebung mit Lavasandstränden, weitläufigen Weinbergen und dem endlosen Blau der Ägäis ein. Besonderes Highlight: Der unterirdische Lava Spa und die Spitzengastronomie unter der Leitung von Chefkoch Arnaud Bignon aus dem Zwei-Sterne-Restaurant Spondi Athen. Eine traumhafte Sonnenterrasse und ein Infinity-Pool mit Blick auf die Küste Santorins sorgen für die besondere Kombination aus Erholung und Luxus.

„Wir freuen uns, das Magma Resort Santorini zu eröffnen und Luxusreisenden, die ein besonderes Urlaubserlebnis auf unserer Insel suchen, die Marke The Unbound Collection by Hyatt vorzustellen“, so Stelios Koutsivitis, Präsident und einer der Hauptaktionäre von SWOT Hospitality, der Managementgesellschaft des Magma Resort Santorini. „Wir wissen um die Schönheit und Faszination von Santorin als Reiseziel und laden unsere Gäste dazu ein, sich von einer neuen Seite der Insel begeistern zu lassen.“

Nachhaltiges und natürliches Design

Das umweltbewusste Design des Hotels von PEOPLE and ELASTIC Architects zeichnet sich durch die natürlichen Elemente aus, die die umliegenden Landschaft widerspiegeln und ist von der traditionellen kykladischen Architektur, für die Santorin bekannt ist, inspiriert. Holz, Stein und vulkanische, magmaschwarze Farbtöne verschmelzen mit der minimalistischen und anspruchsvollen Inneneinrichtung – die Architektur des Hotels ähnelt damit den Strukturen der umgebenden Lavahänge.

Das Magma Resort Santorini verfügt über 59 luxuriöse Gästezimmer, darunter 24 Suiten, die mit gemütlichen Veranden, begehbaren Duschen, ruhigen Wohn- und Essbereichen sowie privaten Pools ausgestattet sind und einen traumhaften Weitblick auf den Inselhorizont bieten. Für das ultimative Luxus-Erlebnis steht die exklusive Magma Suite, in der Gäste auf 77 Quadratmetern ein großzügiger Wohnbereich, ein Kingsize-Schlafzimmer, eine private Terrasse und ein Pool mit Blick auf das azurblaue Wasser des Ozeans erwartet.

Signature Dining

Besondere kulinarische Raffinesse bietet das Magma by Spondi, das exklusive Gastronomiekonzept des Hotels, das von dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Chefkoch Arnaud Bignon geleitet wird. Arnaud Bignon hat seine Sterne während der Tätigkeit als Küchenchef des Spondi Athen erhalten und ist einer der jüngsten Köche mit dieser Auszeichnung. Im Magma Resort Santorini interpretiert er die lokalen und saisonalen Zutaten auf besondere Art und Weise und stellt die kulinarischen Traditionen und Bräuche der griechischen Inseln in den Mittelpunkt des Menüs.

Ganzheitliches Wohlbefinden

Im hochmodernen Lava Spa und Wellness Center des Hotels warten ganzheitliche Wellness-Erlebnisse auf die Gäste. Der unterirdisch gelegene, 430 Quadratmeter große Spa ist der größte auf der Insel und bietet neben zahlreichen Wellness-Anwendungen zudem einen Innenpool.

Sportfans und Aktivurlaubern bietet das Hotel ein voll ausgestattetes Fitnesscenter sowie zahlreiche Freizeitaktivitäten inmitten der unberührten Natur der Insel, wie beispielsweise Wandern, Schnorcheln und Yogakurse auf der Terrasse.

hyatt/ uwelehmann/ surpress