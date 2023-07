Luxusmarke auf höchstem Niveau: Regent Familie geht mit der Zeit

Das Regent Berlin versteht sich darauf, als eleganter Rückzugsort diskret sämtliche Wünsche der Gäste zu erfüllen – meist schon, bevor sie a usgesprochen werden. Beständig wird daran gearbeitet, stets den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Die großzügige Terrasse im Innenhof wird derzeit als Summer Lounge bespielt. Hier genießen die Gäste im idyllischen Ambiente erfrischende Cocktails und die neue Sommerkarte des Restaurants Charlotte & Fritz.

Die fortwährende Weiterentwicklung der exzellenten Hotels gehört zum Selbstverständnis der weltweiten Luxusmarke Regent – wie auch andere Beispiele zeigen. Das legendäre Regent Hong Kong, das bereits 1980 als zentral gelegenes Prestigeobjekt eröffnet wurde, ist in den letzten drei Jahren unter Federführung des renommierten Architekten Chi Wing lo aufwendig saniert worden. Im März 2023 feierte das 5-Sterne-Hotel der IHG-Gruppe in China nun Wiedereröffnung und beeindruckt durch moderne Noblesse.

Chi Wing lo, der in Hong Kong aufgewachsen ist, in Harvard studiert hat und mit seiner Familie nun in Griechenland lebt, arbeitet im besten Sinne international. Seine zeitlosen Designs verleihen dem Regent Hong Kong eine besondere Aura, die Harmonie, schlichte Eleganz und höchste Ansprüche miteinander vereint. Geblieben ist der traumhafte Ausblick auf den Hafen der Metropole und der umfassende Service, der den sehr guten Ruf des Regent Hong Kong geprägt hat.

An der Côte d’Azur feiert das ikonische Carlton Cannes als Regent Hotel seine Renaissance. Als Wahrzeichen der Belle Epoque gepaart mit einer modernen Palace-Atmosphäre ist das Luxushotel nach zweijähriger Renovierungsphase jetzt ein besonderes Aushängeschild im Süden Frankreichs. Durch einen Anbau von zwei Flügeln mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern ist zusätzlich ein geschlossener Garten entstanden, in dem sich der größte Infinity-Pool von Cannes befindet.

Gelungen ist die Transformation der Grand Dame zu einem modernen Zufluchtsort durch den französischen Architekten Tristan Auer, der ein Faible für Patina und Geschichte hat. Mit seinem feinen Gespür für die alte Schönheit hat Auer dem ehrwürdigen Haus seinen Glanz wiedergeschenkt und zugleich den prunkvollen Stil ins Hier und Heute übersetzt. Verspielte Details treffen auf geradlinige Formgebungen, helle Farben versprühen Leichtigkeit und noble Naturmaterialien betonen das zeitgemäße wie maritime Flair.

Verbindend ist für das alle Regent Hotels neben gutem Stil, persönlichem Service und Luxus auf höchstem Niveau vor allem die Idee, jedem Gast ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten – zu jeder Zeit und an jedem Ort.

