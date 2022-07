Lou-Marie – deutscher Wermut aus weiblicher Hand

Yvonne Andres zeigt schon seit 2015, dass es nicht immer nur Wein sein muss. Auf der Basis authentischer Pfälzer Weine ist die Quereinsteigerin im Bereich kreative Drinks und Glühweine erfolgreich. Nach zwei Jahren Tüftelei lanciert die Winzerin und Working Wine Mom von drei Kindern jetzt die Wermut-Linie „Lou-Marie“, die erste in Deutschland aus weiblicher Hand, in der ganz viel Herzblut steckt.

Die Liebe zu einem charmanten Pfälzer Winzer namens Jürgen hat Yvonne Andres zum Wein gebracht. Der Plan war keineswegs, dass sie für ihn den geliebten Job aufgibt. Doch es kommt anders im Pfälzer Weingut Andres am Lilienthal. Eine Lungenentzündung wirft Jürgen aus der Bahn. Yvonne springt und steigt in das Familienunternehmen ein.

Für die gelernte Grafik-Designerin, die sieben Jahre als Flugbegleiterin die Welt bereiste, heißt das, nicht einfach nur Partnerin zu sein. Sie tauscht die High Heels gegen Gummistiefel. Denn was sie macht, macht sie ganz und gar, mit Kreativität und Liebe zum Detail. Begeistert erweitert sie das Aktionsfeld des Weingutes. Die „Winterpulle“ – einer der ersten wohlschmeckenden Glühweine aus Winzerhand stammt ebenso von ihr wie ein alkoholfreier Punsch, der Traubensaft „“ sowie zwei Cocktails auf Weinbasis namens „Sinnenrausch“, delikat mit natürlichen Säften – Pfirsich und Johannisbeere – abgeschmeckt.

Fast zwei Jahre hat Yvonne Andres nun an der Balance für drei perfekte Wermuts getüftelt. Das Ergebnis, Lou-Marie, hat sie ihren beiden Töchtern gewidmet. Denn auch der Name ist kein Zufall. Er setzt sich aus ihren Namen Lou-Anna und Lena-Marie zusammen. Die aromatisierten Weine hatten es Yvonne schon länger angetan, nicht zuletzt, weil sie gerade bei Frauen gut ankommen. Ihre Motivation war deshalb groß nicht zuletzt, weil ihr selbst kein handelsüblicher Wermut so richtig gefallen konnte.

Die feine Kombination aus hochwertigen Weinen, ausgesuchten Aromen und dem berühmten Wermutkraut machen die Lou-Marie Wermut Linie in drei Geschmacksrichtungen zum harmonischen Geschmackserlebnis aus feinsten Bitternoten und angenehmer Süße. Alle drei sind dabei charakterstarke Pfälzer Originale: Lou-Marie Wermut weiß, auf der Basis von Pfälzer Riesling, vereint frische Zitrusaromen mit den wermuttypischen Kräuternoten.

Der Lou-Marie Rosé, ein Portugieser Rosé, steckt voller Überraschungen. Bittersüß und sommerlich, kommen Grapefruit, Pomeranze und Orangenblüte zum Tragen und werden abgerundet von Himbeere und feinen Kräutern. Ein weiterer Geheimtipp ist der Lou-Marie Rot aus Dornfelder, der wie die beiden anderen auch mehr ist als ein klassischer Aperitif mit Tonic. Gerade der Rote eignet sich hervorragend auch für Cocktails allen voran natürlich ein Negroni mit Gin und Campari. Lou-Marie gibt es in allen drei Varianten für € 19,90 direkt im Online-Shop und auch über die Website.

uwelehmann/ surpress