Lošinj Hotels & Villas: Erster Michelin-Stern

Grund zu feiern auf der kroatischen Insel Lošinj! Unter der Leitung des jungen österreichischen Küchenchefs Michael Gollenz und dem Schweizer Sternekoch Christian Kuchler erhält das Alfred Keller Restaurant des Boutique Hotels Alhambra seinen ersten Michelin-Stern. Mit ausgewählten Zutaten, kulinarischer Leidenschaft und einer Portion österreichischem Charme hat der 26-jährige Gollenz das Restaurant in nur einem Sommer auf Sterneniveau gebracht – ein Meilenstein für die gesamte Region, die damit ihren ersten Stern erhält.

Erst im Frühjahr diesen Jahres hat Christian Kuchler, der die Taverne zum Schäfli in Wigoltingen leitet, mit dem Alfred Keller seine erste Dependance in Kroatien eröffnet. Als Chefkoch seitdem mit an Bord: der junge Österreicher Michael Gollenz, der seine Küche kurzerhand von Zürich nach Lošinj verlegte. „Uns wurde schnell klar, dass wir mit Michael einen sehr talentierten Koch gewählt haben, der die Küche des Alfred Keller in eine neue Dimension bringen würde“, so Peter Schoch, Schweizer CEO der Lošinj Hotels & Villas, zu dem das Restaurant in der Cikat Bucht gehört. Und er behält Recht: Mit seiner Philosophie, klassische französische Kochkunst mit besten regionalen Zutaten der Insel zu kombinieren, trifft Michael Gollenz den Geschmack der Gäste.

„Wir freuen uns sehr über den Michelin-Stern. Er ist eine Belohnung für Küchenchef Michael Gollenz sowie das gesamte Personal des Restaurants Alfred Keller, aber auch eine Bestätigung, dass sich das Boutique Hotel Alhambra zu einem kulinarischen Highlight in Europa entwickelt“, so Andrea Glavan, Direktorin des Boutique Hotel Alhambra. Auch Michael Gollanz selbst ist überwältigt von dem Lob an seine Kochkünste: „Für mich geht ein großer Traum in meiner Karriere als Koch in Erfüllung. Es ist einfach ein tolles Gefühl zu wissen, dass die Eigenkreationen und die Mühe und Leidenschaft, die wir in unsere tägliche Arbeit stecken, sowohl von den Gästen, aber auch von Kritikern als herausragend wahrgenommen werden“, freut sich der Österreicher.

Die Speisekarte im Alfred Keller wechselt ständig, denn Gollenz legt großen Wert auf nachhaltige Produkte und lokalen Lebensmittelanbau. Frische Kräuter wachsen im hoteleigenen Garten, Fisch bestellt er jeden Tag frisch beim befreundeten Weltmeister im Speerfischen, der ihm jeden Morgen seinen Fang per Foto schickt. Das Ergebnis: Klare Aromen, frischeste Zutaten von der Insel Lošinj und mediterran-kreative Gerichte wie Scampi-Carpacchio in thailändischer Minzsauce oder adriatischer Steinbutt mit Fenchel. Übrigens: Um neue Ideen zu sammeln, verbringt Michael Gollenz seine Freizeit im hoteleigenen Bio-Kräutergarten oder fährt eine Runde mit dem Motorrad über die Insel.

Über die Lošinj Hotels & Villas

Die Lošinj Hotels & Villas stammen aus der Feder der kroatischen Jadranka Group, die seit über 70 Jahren die Tourismus- und Gastonomiebranche Kroatiens prägt. Mit verschiedenen Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, Villen, Appartements und Restaurants auf der kleinen Insel Lošinj an der kroatischen Adria hat die Hotelgruppe Orte für Luxureisende, Familien, Aktivurlauber und Gourmets geschaffen – immer mit dem Anspruch, die Natur der Insel zu erhalten. Eine nachhaltige Entwicklung und umweltfreundliche Umsetzung gehören dabei zur DNA der Unternehmenskultur. Mit zahlreichen innovativen Plänen blicken die Lošinj Hotels & Villas in die Zukunft: Von einer verbesserten Infrastruktur in der Čikat-Bucht über den Ausbau des Flughafens Mali Lošinj bis hin zum Bau eines Eco Golf Resorts.

Weitere Informationen unter www.losinj-hotels.com.

uwelehmann/ surpress