Logis Hotels sind erneut Partner der Tour de France

Da die Logis Hotels Kooperation ihren Ursprung in Frankreich hat, befindet sich dort bis heute der Großteil der Mitgliedshäuser: In fast jedem Ort gibt es mindestens ein Logis-Hotel – oft schmücken die grünen Schilder gleich mehrere oder gar alle Hotels und Restaurants. Die Gruppe hat in Frankreich stolze zehn Prozent Marktanteil in der Hotellerie! Wenn die Radler der Tour durch die Orte fahren, blitzt daher am Straßenrand nicht selten das grüne Logo auf. Was ist da also naheliegender, als den ganzen Stolz der Franzosen – die Tour de France – zu unterstützen? Nach der Tour de France 2019 sind die Logis Hotels nun zum zweiten Mal als offizieller Ausrüster und Gastgeber der großen Frankreich-Rundfahrt dabei. Das Bangen um die Durchführung der Tour war groß, doch nun freuen sich die Logis Hotels umso mehr, die 3.470 Kilometer der Tour de France 2020 vom 29. August bis zum 20. September gemeinsam mit den Zuschauern am Straßenrand sowie mit ihren Hoteliers zurückzulegen.

Den Tourismus- und Gastgewerbesektor war hat die Covid-19-Pandemie mit voller Wucht getroffen. Für Logis Hotels war es trotz allem selbstverständlich, auch in diesem zweiten Jahr wieder mit der Werbeflotte auf die Straßen der Tour aufzubrechen. Die Logis Hotels sind eine engagierte und solidarische Marke – daher ist es umso wichtiger, die Tour de France weiterhin zu unterstützen, ihren Hoteliers, Restaurantbesitzern und Kunden während der Tour persönlich zu begegnen und die Veranstaltung während der drei Wochen mit einem Lächeln und guter Laune zu begleiten.

Gute Partnerschaft

Im November 2018 hat die Gruppe Logis Hotels eine dreijährige Partnerschaft mit der großen Frankreich-Rundfahrt unterzeichnet, die bis 2021 die Präsenz der Marke bei der Veranstaltung gewährleistet. Nach dem erfolgreichen ersten Jahr haben die Logis Hotels nun beschlossen, ihre Unterstützung der Tour de France als offizieller Ausrüster & Gastgeber um zwei weitere Jahre bis 2023 zu verlängern! „Die Bilanz unseres ersten Jahres als offizieller Gastgeber der Tour de France fällt durchweg positiv aus: Der Bekanntheitsgrad und die Sympathiewerte der Hotelmarke sind stark gestiegen! Die Partnerschaft zwischen der Tour und Logis Hotels erschien bereits vorher naheliegend und wird jetzt zu einer dauerhaften Partnerschaft: Wir sind glücklich und stolz, unseren Status als offizieller Gastgeber der Tour de France bis 2023 verlängern zu können und die Tour de France damit jeden Sommer mit einem Lächeln und guter Laune begleiten zu dürfen und gleichzeitig unser Hotelgewerbe ‚Made in Europe’, das wir aus vollem Herzen und mit unserer ganzen Leidenschaft führen, bei möglichst vielen Menschen bekannt zu machen“, erläutert Karim Soleilhavoup, Generaldirektor der Gruppe Logis Hotels.

Die Flotte der Logis Hotels bei der Tour de France

Die Flotte der Logis Hotels blieb mit ihren drei grünen Minis und dem Festwagen in den Farben der Marke im letzten Jahr bei der Tour nicht unbemerkt. Am 29. August 2020 ist die Logis-Flotte wieder dabei, um den Teilnehmern und Zuschauern die Marke Logis zu präsentieren: Auf den drei Minis präsentieren die Logis Hotels ihre Hauptmerkmale: komfortable Unterkünfte, herzlicher Empfang und hausgemachte Verpflegung auf Basis lokaler Produkte. Die Flotte der Logis Hotels präsentiert auf einem Mini ein Logis-Hotel, den zweiten Mini schmückt ein riesiges Kissen mit Frühstückstablett und auf dem den dritten Mini verziert ein übergroßer Koch ein gewiss köstliches Dessert. Den Festwagen selbst schmückt ein herbeieilender Kellner. Kurzum: Die Logis-Flotte ist gewiss eine der spektakulärsten Flotten der Tour! Während der Tour de France 2020 verteilt die Flotte der LOGIS HOTELS 220 000 Goodies verteilen: Die Zuschauer bekommen unter anderem Gepäckanhänger für ihre nächsten Reisen in eines der 2.400 Häuser der Logis Hotels.

Gewinnspiel bei Facebook

Anlässlich der Tour de France und um ihre Rolle als Förderer der Regionen zu bekräftigen, startet LOGIS zudem eine Reihe von Aktionen auf Facebook, bei denen ein großartiger Tag bei der Tour de France zu gewinnen ist. Die Teilnahme ist ganz einfach: Internetnutzer gehen auf die Facebook-Seite von Logis Hotels und beantworten Rätselfragen, die mit der Marke und der Tour de France im Zusammenhang stehen. Die Gewinner werden dann in einem Losverfahren gezogen!

uwelehmann/surpress