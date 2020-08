Rückzugsorte an der Nordsee 

Langgestreckte Dünenlandschaften, ein 12 Kilometer langer Sandstrand und die salzige Luft der Nordsee – schließt man die Augen kann man schon von Weitem das Meeresrauschen hören. St. Peter-Ording ist ein Sehnsuchtsort, der zu jeder Jahreszeit dazu einlädt, zu Träumen und dem Alltag zu entfliehen. Inmitten dieses Sehnsuchtsortes – eingebettet in eine weitläufige Gartenlandschaft zwischen den Ortsteilen St. Peter-Bad und -Dorf liegen auch die neuen Ferienresidenzen des Fünf-Sterne-Boutique Hotel AALERNHÜS hotel & spa. Entsprechend seinem Namen „Aalernhüs“, was dem friesischen Begriff für „Elternhaus“ entspricht, will das Fünf-Sterne-Boutique Hotel mit seinen nur insgesamt 68 großzügig geschnittenen Zimmer und Suiten sowie 18 neuen und modernen Ferienresidenzen ein Rückzugsort sein. Ganz dem Elternhaus gleich, in das man immer wieder gerne zurückkehrt und dass einem so vertraut ist, wie das eigene Zuhause.

Social Distancing im eigenen Zuhause an der Nordsee leicht gemacht

„Social Distancing“ ist in den neuen Ferienresidenzen besonders einfach durchführbar ohne dabei auf den Komfort eines Hotelaufenthaltes komplett verzichten zu müssen. Denn die 18 auch zum Eigenerwerb zur Verfügung stehenden Ferienresidenzen schaffen den Spagat zwischen Hotel oder Ferienhaus: In dem „zweiten Zuhause an der Nordsee“ findet sich auf 92 bis zu 130 Quadratmetern eine moderne und voll ausgestattete Küche, behagliche Sitzmöglichkeiten, Terrasse oder Balkon sowie zwei oder drei Schlafzimmer. Beide Ausstattungsvarianten „Friesisch Klassisch“ oder „Friesisch Modern“ orientieren sich mit ihren klaren Formen und maritimen Farben an der umgebenden Natur. Das Besondere: Die Ferienresidenzen sind an den Service des AALERNHÜS hotel & spa angegliedert. Dadurch können Erwerber wie auch Gäste die Anlagen des Fünf-Sterne-Hauses als auch den Service nutzen sowie Eigentümer ihre Immobilie über die Hotelvermietung einfach und effektiv vergeben. Weitere Informationen unter https://www.aalernhues.de/residenzen/

Eine Hommage an die Nordsee auf über 1.000 Quadratmetern

Das Design des Aalernhüs hotel & spa spiegelt den Ort an dem es steht. Alles soll frei fließen wie das Wasser durch Sand und Steine am nahen Strand beim Auf und Ab der Gezeiten. Wind, Sonne und Wasser sind auch an den Materialien hinsichtlich Haptik und Natürlichkeit ablesbar. Am Außenpool kuschelt man sich entweder in einen der für die Region typischen Strandkörbe oder nimmt ein Sonnenbad auf den nun mit extra großem Abstand von mindestens 1,50 Metern versehenen Liegen. Wer noch mehr Abstand möchte, legt sich einfach auf eine Sonnenliege oder Decke in den Garten. Die ruhige Lage zwischen beiden Zentren des Naturheilbades „Dorf“ und „Bad“ lässt noch mehr Raum und man ist doch innerhalb weniger Gehminuten am langen Sandstrand von St. Peter-Ording. Frische Krabben, Riesengarnelen oder der Fang des Tages – auch der Küchenchef des à la carte Grills im Aalernhüs hotel & spa lässt sich von der Vielfalt der Region inspirieren. Daneben kommen die besten Steaks aus Südamerika oder den USA frisch auf den Grill. Weitere Informationen unter www.aalernhues.de.

Mitglied der Seaside Collection

Das Aalernhüs hotel & spa ist Mitglied der inhabergeführten Hotelgruppe Seaside Collection. Insgesamt gehören elf exklusive Resort- und City-Hotels auf den Malediven, den kanarischen Inseln, in Valencia sowie in Deutschland zu der Dachmarke welche das Seepferdchen seit ihrer Entstehung in den 1970er Jahren im Logo trägt. Dabei stehen insbesondere Einzigartigkeit und Individualität in der Architektur, die exklusive Lage, ein besonders hohes Qualitätsmanagement gerade auch im Bereich der Gastronomie sowie eine leidenschaftliche Gastfreundschaft im Fokus der einzelnen Häuser. Weitere Informationen zu allen Hotels der Seaside Collection unter www.seaside-collection.com.

