Leonardo Hotels expandiert mit Lifestyle-Marke in Polen

Es liegt direkt neben dem neuen Varso Tower, dem mit 310 Metern zurzeit im Bau befindlichen höchsten Gebäude Mitteleuropas. In diesem urbanen Hotel bekommt Zukunft eine neue Bedeutung dank des unvergleichlichen Mix aus Design, Kunst und der besonderen Hotel-Gast-Beziehung, für die die Lifestyle-Marke mit ihren City-Lovern bekannt ist. NYX, die Namensgeberin, ist die Göttin der Nacht. Sie verkörpert Versprechen und Einladung zugleich – ganz so wie die NYX Hotels. Sie schenken, wie die Nacht selbst, Zeit zum Durchatmen und Energie tanken. Für Individualisten, Trendsetter und Urbanreisende stehen inzwischen sieben NYX Hotels by Leonardo Hotels in Europa zur Verfügung.

Trendige Unangepasstheit und erfrischende Klarheit prägen das Interior – visuelle Elemente verbunden mit stilvoll abgestimmten Materialien vermitteln urbanen Chick und lässige Coolness – im neuen NYX Hotel Warsaw trifft trendiges, zeitloses Design auf helle Raumkonzepte, für das sich ebenso Andreas Neudahm verantwortlich zeichnet. Der Hotel Interior Designer legt großen Wert auf die Auswahl von Möbeln und Accessoires – exklusiv entworfen für NYX Hotels.

Die Hotelgruppe weiß, für Reisende wird jede Stadt erst durch ihren individuellen kulturellen Spirit spannend. So fängt das NYX Hotel Warsaw den Zeitgeist von Warschau bestens ein und macht ihn durch Street-, Video- und Contemporary Art erlebbar. Auf gekonnte Weise werden die Werke aufstrebender lokaler Künstler von lokalen Kuratoren inszeniert.

Besonderes Highlight ist die Bar in der 19. Etage: Auf der Rooftop-Terrasse liegt die funkelnde Skyline bei chilligen Sounds, Snacks und Drinks den Gästen regelrecht zu Füßen. 331 stylische Zimmer und Suiten sorgen für noch mehr Wow-Effekt – mit Feature-Wänden in Hellblau, Betten in Crème und Teppichen in schwarz-weiß – und bestem Blick von den oberen Zimmern über die Stadt – fast zu aufregend, um einfach nur zu schlafen. Für inspirierte Tagungen und Konferenzen werden fünf miteinander flexibel kombinierbare Meeting-Räume geschaffen, die das „Urban Working“ auf ein neues Level bringen. „Clash“ heißen das neue Restaurant und die funky Hotelbar in der Lobby-Lounge, wo nachhaltiger Genuss eine große Rolle spielen wird. Ein Games Room mit Retrospielen – wofür die NYX Hotels auch bekannt sind – sowie ein Fitnessbereich ergänzen das Angebot.

Das Hotel befindet sich im Varso-Komplex neben dem neuen Varso Tower. Das höchste Gebäude Mitteleuropas wurde von Sir Norman Fosters Architekturbüro »Foster & Partner« in neomodernen Stil geschaffen und wird ein neuer touristischer Eyecatcher in Polens Hauptstadt. Auch ist der berühmte Palast für Kultur und Wissenschaft nah. Im Varso-Komplex ist auch ein Shopping-Center integriert, über das man direkt zum Hauptbahnhof gelangt und somit der Flughafen auch in 20 Minuten erreichbar ist.

„Polen ist ein vielversprechender Wirtschafts-, Industrie- und Kulturstandort. Mit unserem ersten Hotel – dem Leonardo Royal Warsaw – sind wir in der Hauptstadt bereits bestens etabliert. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Lifestyle-Marke NYX Hotels by Leonardo Hotels hier schnell Fuß fassen und einen weiteren Ort für all diejenigen schaffen, die Wert auf einen individuellen Lifestyle legen, der ihnen jederzeit die Möglichkeit gibt, das zu tun, was sie wollen. Vor allem in einer Zeit, wo Investitionen in Europa generell brach liegen, wird unser neues Haus neben dem künstlerischen Aspekt für den Standort auch wirtschaftlich bedeutend sein“, so Yoram Biton, Managing Director der Leonardo Hotels Central Europe.

Die Leonardo Hotels sind mit ihrer Lifestyle-Marke NYX Hotels aktuell in Deutschland (München, Mannheim), Italien (Mailand), Spanien (Bilbao, Madrid) und der Tschechischen Republik (Prag) vertreten.

Leonardo Hotels

LEONARDO HOTELS CENTRAL EUROPE mit Hauptsitz in Berlin ist verantwortlich für das Hotelportfolio in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechische Republik, Ungarn, Spanien sowie Italien. Präsent in diesen 8 Ländern sowie 37 Destinationen, inkludiert das Hotelportfolio 82 Häuser mit 14.285 Zimmern. Die Markenfamilie besteht aus: Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels und NYX Hotels by Leonardo Hotels. In zentralen Destinationen gelegen, stehen sie für hohe Qualitäts- und Servicestandards sowie stilvolles Interieur Design mit regionalem Flair.

In jedem Leonardo Hotel steht der Gast mit seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt – zugewandt und aufmerksam für die vielen Dinge, die den Aufenthalt besonders machen. Das prägt seit jeher das Selbstverständnis des Unternehmens. Hier kann jeder entspannt ankommen, durchatmen und sich einfach wohlfühlen, egal ob die Reise geschäftlich oder privat geprägt ist.

Leonardo Hotels Central Europe ist Teil der Fattal Hotel Group, die 1998 von David Fattal gegründet wurde. Geprägt durch dynamisches Wachstum werden in Europa & Israel 217 Hotels mit 42.000 Zimmern in 106 Destinationen und 19 Ländern betrieben. Zum Markenportfolio gehören: Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels, NYX Hotels by Leonardo Hotels, Jurys Inn, Apollo Hotels und Herods. Die israelische Hotelgruppe ist an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) gelistet. www.leonardo-hotels.de

