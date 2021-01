Emirates präsentiert erstmals seine Premium Economy Class

Emirates hat vergangene Woche ihre neueste A380 aus dem Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder erhalten. Die noch fünf bestellten weiteren A380 werden in den Jahren 2021 und 2022 ebenfalls mit der Premium-Economy-Kabine ausgeliefert. Die Premium-Economy-Sitze werden auch in einigen Emirates-Boeing 777X installiert, die 2023 in die Flotte aufgenommen werden. Emirates erwägt zudem die Nachrüstung auf seiner bestehenden A380-Flotte. Emirates wird in den kommenden Wochen bekannt geben, wo das Premium Economy-Produkt eingesetzt werden wird. Folgendes Video zeigt das Emirates Premium-Economy-Erlebnis.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline: „Die Emirates A380 ist bereits eines der begehrtesten Reiseerlebnisse am Himmel, und jetzt haben wir es noch besser gemacht. Während andere Abstriche machen, arbeitet Emirates hart daran, sein Produkt und die Serviceleistungen wiederherzustellen, die wir aufgrund der Pandemie-Vorsorgemaßnahmen aussetzen oder anpassen mussten. Zudem führen wir neue Angebote und Verbesserungen ein. Getreu unserem „Fly Better“-Markenversprechen investiert Emirates weiter, um unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“

Das Premium-Economy-Produkt sei sorgfältig entwickelt worden, um der Markenpositionierung von Emirates als Full-Service-Airline von höchster Qualität zu entsprechen, so Sir Tim Clark. „Unsere First-, Business- und Economy-Kabinen haben bei ihrer Einführung neue Maßstäbe in der Branche gesetzt, und wir sind zuversichtlich, dass sich auch unsere Premium Economy als eindeutiges Premium-Angebot durchsetzen wird. Bis wir eine ausreichende Anzahl von Sitzen zur Verfügung haben, die wir auf den Markt bringen können, planen wir, die Emirates Premium Economy Erfahrung als kostenloses Upgrade für ausgewählte Kunden anzubieten“, so der President weiter. Dieneuesten A380-Flugzeuge werden auf verschiedenen Routen von Emirates eingesetzt, damit die Fluggäste das neueste Angebot in allen Klassen erleben können.

Premium Economy: Komfort und Platz

Die Emirates Premium Economy-Kabine verfügt über 56 Sitze in einer 2-4-2-Konfiguration. Mit einem großzügigen Sitzabstand von bis zu 40 Zoll ist der Premium-Economy-Sitz 19,5 Zoll breit und lässt sich um 8 Zoll in eine bequeme Position mit reichlich Platz zum Ausstrecken verstellen. Jeder Sitz ist mit cremefarbenem, fleckgeschütztem Leder bezogen, hat eine Holzverkleidung ähnlich wie in der Business Class und bietet optimalen Komfort mit sechsfach verstellbaren Kopfstützen, Wadenstützen und Fußstützen. Jeder Sitz ist mit einem 13,3-Zoll-Bildschirm ausgestattet, einem der größten seiner Klasse, um das einzigartige Angebot an Musik, Filmen, TV, Nachrichten und anderen Inhalten auf dem preisgekrönten Inflight Entertainment Programm ice zu genießen. Die Sitze bieten zudem durchdachte Details wie leicht zugängliche Ladestationen an den Sitzen, einen breiten Esstisch sowie einen seitlichen Cocktailtisch. Die Emirates Premium Economy befindet sich im vorderen Teil des Hauptdecks und verfügt über zwei Toiletten, die ausschließlich für diese Kunden bestimmt sind.

First Class: Mehr Privatsphäre und Luxus

In diesem neuesten Emirates A380 wurden die 14 First Class-Privatsuiten gegenüber den ursprünglichen Suiten weiter verbessert. Sie sind etwas breiter und haben höhere Türen, um noch mehr Privatsphäre und Komfort zu bieten. Auch die Details in der Kabine wurden mit neuen Motiven und Farben aufgefrischt, von der geschwungenen Treppe, die vom Hauptdeck zum Oberdeck führt, bis hin zu neuen Designleisten und modernen Armaturen in den Spa-Duschen.

Business Class: Neue Luxus-Ausstattungen

Emirates hat seine beliebten A380-Business-Class-Sitze beibehalten, die jedem Passagier einen direkten Zugang zum Gang bieten, in eine vollständig flache Position verstellbar sind und individuelle Minibars, reichlich persönliche Ablagemöglichkeiten und ein hohes Maß an Privatsphäre bieten. Alle 76 Sitze wurden aufgefrischt und verfügen nun über champagnerfarbene Lederbezüge und Holzverkleidungen, die von Executive Jets inspiriert sind, ähnlich wie in der Business Class der Boeing 777 Gamechanger von Emirates. Das gleiche klassische Farbschema wurde auch in der Bord-Lounge im hinteren Teil des Oberdecks aufgegriffen, die exklusiv den Passagieren der First und Business Class zur Verfügung steht.

Economy: Gamechanger-Sitze

Emirates hat alle 338 Economy-Sitze an Bord seiner neuesten A380 durch ergonomisch gestaltete Sitze ersetzt, die mit Vollleder-Kopfstützen und flexiblen Seitenteilen ausgestattet sind, die sich vertikal verstellen lassen, um optimalen Halt zu bieten. Dieses neueste Sitzmodell ist eine Weiterentwicklung der Version, die derzeit in der Boeing 777 Gamechanger installiert ist. Jeder Sitz verfügt über ein edles Holzmaserungs-Finish auf den Ablagetischen sowie einen persönlichen 13,3-Zoll-Bildschirm.

Aufgefrischte Kabineneinrichtung

Im gesamten Innenraum der neuen Emirates A380 finden Fluggäste neue Oberflächen und Designakzente mit dem Ghaf-Baummotiv sowie das klare und luftige Farbschema in Champagner mit Holzverkleidung und Bronzeakzenten aus der neuesten Boeing 777 Gamechanger-Innenausstattung. Der Ghaf, eine einheimische, immergrüne Pflanze, gilt als der Nationalbaum der Vereinigten Arabischen Emirate und hat eine große kulturelle und ökologische Bedeutung. Alle Kabinenklassen sind mit der neuesten Generation des vielfach ausgezeichneten ice-Bordunterhaltungssystem ausgestattet, das eine verbesserte Bildqualität bietet. Jeder Bildschirm an den Sitzen verfügt über einen extrem weiten Betrachtungswinkel, einen Touchscreen, LED-Hintergrundbeleuchtung und ein Full-HD-Display.

infos: www.emirates.de

wilde/uwelehmann/surpress