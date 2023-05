Laguna Faro Suites in Grado – ein Hotel zum Träumen

In Grado, einem kleinen Ort in Oberitalien, wo der Gast noch genau jenes Italien Feeling findet, das Italien für so viele seit Jahrzehnten zur Sehnsuchtsdestination gemacht hat.

Die Seele baumeln lassen, abschalten und genießen

Das kleine, aber feine Inselstädtchen Grado stillt die Sehnsucht nach Dolce Far Niente, der Leichtigkeit des Seins. Verwinkelte Gassen, die sich durch die historische Altstadt schlängeln, ein langer Sandstrand, bunte Kabanen und kleine Kanäle, wo die Sonne zwischen den Booten glitzert und sich das Leben in den Bars, Trattorias und Restaurants tummelt.Grado und die wild-herbe Landschaft von Monfalcone bis Muggia kann man am besten mit dem Schiff erkunden. Nirgends kann man so raffiniert Fisch genießen und so romantisch die Segel setzen oder den Schiffsmotor anlassen, wie in der östlichen Meerecke von Friaul. Bootsausflüge zu den nahegelegenen Städten Triest und Venedig sind beliebte Ausflugsziele, die Kunst- und architekturbegeisterte Herzen höherschlagen lassen.

Lagunenflair genießen – Laguna Faro Suites

Direkt am goldenen Sandstrand von Grado liegt das 2022 eröffnete 4-Sterne Adults Only Hotel – Laguna Faro Suites. Es ist aus dem Wunsch heraus entstanden, eine unvergleichliche Aussicht, den immerwährenden Zauber des Meeres und authentische Gastfreundschaft miteinander zu verbinden – ein Haus mit eigener Persönlichkeit.

Großzügige Terrassen laden ein, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Delikatessen in mediterraner Atmosphäre zu genießen. Die 34 Suiten, Infinity-Pool, ein Fitnessbereich mit Sauna und Dampfbad, privater Beach und eine großartige Kulinarik – all das ist Laguna Faro Suits. Design und Romantik komplettieren einander zu einem Ambiente in perfekter Balance aus Mensch und Natur.

Laguna Faro Suites und Grado sind ideale Orte an der Oberen Adria zum Ankommen, Genießen und zum intensiven Erleben des typischen italienischen Far Niente.

Infos: www.lagunafarosuites.com, grado.it/de/

uwelehmann/ surpress