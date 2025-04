La Vie by Thomas Bühner eröffnet jn Düsseldorf

Gemeinsam mit Küchenchef Timo Fritsche, Gastgeberin Antonia Winkler und Sommelier Thilo Kownatzki schafft Bühner im neuen La Vie ein Fine-Dining-Erlebnis, das hochwertige Produkte aus der Region mit den besten Einflüssen aus der französischen und der asiatischen Welt miteinander verbindet. Gäste dürfen sich auf zwei Abendmenüs (omnivor oder vegan) sowie ein hochwertiges Lunch-Angebot an den Wochenenden freuen. Dabei feiern bekannte Signature Dishes wie Kartoffelschaum mit Kürbis-Curry-Eis oder Kabeljau mit Wagyu und Safranfond ihr Comeback.

Auch optisch setzt das La Vie by Thomas Bühner Maßstäbe: Interior Designer Olaf Kitzig hat einen zeitlos-eleganten Gastraum mit 27 Plätzen geschaffen, in dem warme Beige- und Brauntöne, hochwertige Vitra-Tische, handgefertigtes Geschirr von Pieter Stockmans und mundgeblasene Gläser von Zwiesel Glas die perfekte Bühne bieten. Gäste können zwischen klassischen Tischarrangements, einer kleinen Nische für bis zu sechs Personen oder einem Platz an einem der zwei Marmortresen wählen. Hier sitzen sie leicht erhöht und haben noch einmal einen ganz anderen Blick auf das Restaurant und die lediglich durch halbtransparente, gemusterte Glaspaneelen abgegrenzte Küche.

Bereits jetzt können Gäste ihren Platz im neuen Gourmetrestaurant des langjährigen Drei-Sterne-Kochs online hier reservieren.

Das Restaurant La Vie by Thomas Bühner befindet sich in der Schlüterstraße 1 in 40235 Düsseldorf-Flingern. Die Öffnungszeiten sind:

Mittwoch und Donnerstag: 18:30 – 23:00 Uhr

Freitag und Samstag: 12:00 – 14:30 Uhr und 18:30 – 23:00 Uhr

Sonntag: 12:00 – 14:30 Uhr