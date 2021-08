Kultursommer zu 40 Jahren Weingut Masciarelli

Stilvoll untergebracht im Castello di Semivicoli, dürfen sich die Gäste auf ein köstliches Picknick in Rosa, Sternegucken in den Weinbergen oder auf eine Installation des belgischen Künstlers Job Smeets freuen. Kommen Sie mit auf eine Reise in die Abruzzen…

Langsamer Herzschlag im Castello di Semivicoli

Zwischen der Adriaküste und dem Maiella-Massiv gelegen lädt der liebevoll restaurierte Patriziersitz aus dem 17. Jahrhundert zu einer entspannten Auszeit in die Mitte Italiens ein. Denn in den elf Zimmern und Suiten des Castello di Semivicoli scheint das Herz langsamer zu schlagen. Prachtvolle Räume aus einer längt vergangenen Ära und der großzügige Garten sind wie geschaffen, um in aller Ruhe ein gutes Buch zu lesen oder bei einem Glas Wein den Blick über die Weingärten hinweg bis zum Meer schweifen zu lassen. An heißen Tagen bietet der große Poolbereich Erfrischung.

Abends, wenn dann die Grillen im Garten ihr Lied beginnen, stimmt das Besteckgeklapper auf der Schlossterrasse mit ein. Die Küche aus frischen, regionalen Bio-Zutaten findet in den hier gekelterten Weinen ihre ultimative Ergänzung. Umweltbewusste Gäste liegen in diesem Ecoworld-Hotel goldrichtig. Aber auch einfach Genießer, deren Herz gerne ein wenig langsamer schlägt.

Herzlich gern: Großer Wagen und Picknick in Rosa

In klaren Sommernächten ist Sterne-Gucken angesagt. Kulinarisch versorgt mit einer Picknicktasche lässt sich der Kosmos aus dem Dunkel der umliegenden Weinberge heraus ganz wunderbar beobachten. Wer Glück hat, entdeckt sogar den Großen Wagen oder Kassiopeia, mit Sicherheit aber viele andere Sterne am Himmelszelt. Immer mit dabei: die feinen Masciarelli-Weine. Am 27. August geht es dann munter weiter mit einem sommerlichen Picknick in Rosa: Bei der Serata Rosè in piscina sind alle Gäste gebeten, sich als Hommage an den famosen Roséwein Masciarelli Cerasuolo in Rosa zu kleiden. Dabei sorgt Live-Musik für gute Stimmung, eine Reservierung ist erforderlich.

Außerdem lädt das Sommerrestaurant unter freiem Himmel dazu ein, sich an „La Tavola di Gianni“ verwöhnen zu lassen. Im Garten oder in den Weinbergen präsentieren erfahrene Sommeliers nicht nur die beliebten Masciarelli-Weine, sondern auch ausgewählte Tropfen – von der Region bis hin zu den Spitzenweinen Europas.

Reine Herzenssache, die Bildung syrischer Kinder

Wer sich für den Kauf einer Flasche Pecorino DOC Castello di Semivicoli 2020 entscheidet, unterstützt den Zugang zu Bildung für geflüchtete Kinder aus Syrien. Fünf Prozent des Erlöses spendet das Weingut Masciarelli auch in diesem Jahr an die Flüchtlingsorganisation Terre des Hommes Italia. Sie betreibt u.a. geschützte Lernräume für Mädchen und Jungen in syrischen Flüchtlingslagern im Libanon. Die Initiative, einen der innovativsten Weine von Casa Masciarelli einem wohltätigen Zweck zu widmen, besteht seit 2017 und ist eine Herzenssache von Marina Cvetic und Miriam Lee Masciarelli.

Dieses Jahr gestaltete ein Kind aus Syrien sogar das Weinetikett. Doch nicht nur der guten Tat wegen ist der Jahrgang 2020 eine Investition wert: Der aus reinen Pecorino-Trauben hergestellte Pecorino Castello di Semivicoli stammt aus den Weinbergen rund um das Schloss. Vielseitig, vollmundig und dicht präsentiert er sich als ein lebendiger, kontrastreicher Weißwein mit Aromen von Balsamico, Salbei, Thymian, Geißblatt und Bergkräutern sowie Anklängen von Birne, getrocknetem Apfel und Zitronenschale. Knackig und duftend, eignet er sich für einen Aperitif oder zur Vorspeise, aber ebenso zu Fischgerichten oder Käse.

Ein Herzenswunsch zum 40er – das Masciarelli Art Project

Mit dem Masciarelli Art Project erfüllt sich ein lang gehegter Herzenswunsch: Pünktlich zum 40. Weingutgeburtstag startet das Masciarelli Art Project. Es bringt zukünftig internationale Talente zeitgenössischer Kunst in einen Dialog mit der kaleidoskopischen Masciarelli-Welt. Den Auftakt macht der belgische Künstler und Designer Job Smeets, Gründer des avantgardistischen Studio Job. Er holte sich während seines Aufenthalts im Castello di Semivicoli im April Ideen zu einer Installation, die im Oktober 2021 im Schloss zu sehen sein wird.

Exklusiv für den limitierten Montepulciano d’Abruzzo Riserva Villa Gemma entwirft Smeets zudem ein Etikett. „Es ist eine Ehre, Protagonist der ersten Ausgabe des Masciarelli Art Project zu sein“, freut sich Job Smeets, „Beim Eintauchen in die einzigartige und stimmungsvolle Atmosphäre des Castello di Semivicoli war ich überwältigt von der jahrhundertealten Geschichte, umgeben von der Schönheit der Natur und der enormen Vielfalt der Weinberge. Ich war sehr fasziniert von den Elementen, die dazu beitragen, sie zu schützen: Rosen, Bienen, Kräuter, Blumen, Symbole einer kraftvollen Natur, die das empfindliche Gleichgewicht der Weinproduktion aufrechterhält.“

Weitere Infos unter www.castellodisemivicoli.com

uwelehmann/ surpress