Kostenloses Fitness-Training zuhause

Wir befinden uns in schwierigen Zeiten. In Deutschland wurde das öffentliche Leben stark eingeschränkt und alle Menschen sind angehalten, zuhause zu bleiben, um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Neben vielen anderen Einrichtungen sind alle Fitnessstudios bis auf weiteres geschlossen.

Die RSG Group als Europas führendes Fitness- und Lifestyle-Unternehmen hat sich dazu entschlossen, die Nutzung aller virtuellen Fitness-Kurse ihrer Tochtermarke CYBEROBICS für ganz Deutschland kostenlos anzubieten, bis die Studios wieder öffnen können.

Immunsystemsteigerung, gut für psychische und physische Balance

Sport und Training sind wichtige Bestandteile des eigenen Wohlbefindens. Sie steigern nicht nur die Fitness und zahlen damit auf das Immunsystem ein, sie sorgen auch für psychische und physische Balance – gerade in Zeiten, die angespannt sind. Einer Studie der Universität von New South Wales zugrunde liegend reicht sogar eine Trainingseinheit pro Woche aus, um das Risiko einer Depression zu verringern.

Die RSG Group möchte daher allen Einwohnern Deutschlands, die derzeit viel Zeit zuhause verbringen müssen, etwas Gutes tun und ihnen die Möglichkeit schenken, dort uneingeschränkt trainieren zu können. “Wir sind von der aktuellen Situation extrem mitgenommen. Jeder, dem es gut geht und der keine Krankheitssymptome aufweist, kann sich eine Auszeit gönnen und über das Training für einen Moment in eine andere Welt eintauchen”, sagt Rainer Schaller, CEO und Gründer der RSG Group GmbH.

Mehr als 100 Trainingseinheiten

CYBEROBICS ist die Fitness-Plattform mit der größten Vielfalt an virtuellen Kursen. Die App beinhaltet mehr als 100 Trainingseinheiten für Männer und Frauen und bietet Kurse für Anfänger bis Fortgeschrittene. Dort finden sich z.B. HIIT Trainings, Kettlebell-Workouts, Tanz-, Yoga- und Pilates-Stunden. Alle gefilmt mit den besten Trainerinnen und Trainern, an Originalschauplätzen in den USA und anschließender Synchronisierung auf Deutsch.

Zudem werden auch CYBEROBICS Live Kurse in Echtzeit in die App gestreamt: Diese Kurse in deutscher Sprache finden zu festen Zeit statt und ermöglichen es den Nutzerinnen und Nutzern, sich dazu zu schalten und mit zu machen. Somit wird das Gruppengefühl, gemeinsam zu trainieren, noch einmal zusätzlich gestärkt, auch wenn jeder Kursteilnehmer faktisch bei sich zuhause ist.

Passende Workouts

Die eigene Kraft steigern mit STRONG, den Puls nach bringen mit SWEAT oder abschalten mit FLOW – auch hier gibt es für jeden Geschmack und Trainingsziel das passende Workout (www.cyberobics.com).

“Wir glauben daran, dass es gerade in Extremsituationen wichtig ist, sich ein Stück Normalität zu bewahren und etwas für sich zu tun”, erklärt Oliver Schulokat, CEO von CYBEROBICS. Und ergänzt: “Das virtuelle Training mit CYBEROBICS ist genau dafür ideal. Wir schalten ab sofort die App frei und jeder in Deutschland kann sie ohne jegliche Kosten nutzen.”

(CYBEROBICS)