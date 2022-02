Auf den Spuren der Römer

Wie in kaum einer anderen Region Deutschlands sind die Werke der damaligen Geschichte bestens rekonstruiert und laden die Besucher des Saarlandes ein, in die Vergangenheit des Römertums einzutauchen. Von der grenzüberschreitenden Kulturroute, den „Straßen der Römer“, über Tempel und Grabanlagen sowie dem Archäologiepark der Römischen Villa Borg bis zu römisch angehauchten Wellnessbehandlungen – die Geschichte der Römer lässt sich im Saarland auf vielfältigste Weise erleben. Ob zu Fuß oder mit dem Rad – auf verschiedenen „Trails der Römer“ oder auf der „Römer-Runde“ können Gäste die Spuren der Römer aktiv erkunden.

Auf Zeitreise mit Sklave Jatros und Hausherrin Valentina

Einmal wie im antiken Rom fühlen – die Römische Villa Borg auf den Anhöhen zwischen Saar und Mosel bei Perl ermöglicht diese einzigartige Reise in die Vergangenheit. Auf dem rekonstruierten Landgut „villa rustica“ wird anschaulich dargestellt, wie Privilegierte in jener Zeit lebten. Eindrucksvoll stellt die Römische Villa in Perl-Borg das Leben in der SaarLorLux-Region vor 2000 Jahren dar. Die gesamte Anlage stammt aus Ausgrabungen der letzten 35 Jahre, die auf der Fläche von 7,5 Hektar im Dreiländereck entdeckt, ausgegraben und wissenschaftlich fundiert rekonstruiert und wieder mit Leben gefüllt wurde. Auf den einstigen Fundamenten entstanden moderne Gebäude. Die Römische Villenanlage besteht aus verschiedenen Bauwerken: Archäologische Schätze finden sich im prunkvollen Herrenhaus, historische Badekultur wird in der luxuriösen Villentherme erlebbar. Neben dem Torhaus und harmonisch gepflegten Gärten lädt die römische Küche und Taverne zum Verweilen in der besonderen Atmosphäre ein. Von besonderen Anekdoten aus der römischen Zeit erfahren Gäste während der Erlebnisführung im Archäologiepark. Der „Sklave Jatros“, der „Legionär Tiberius“ oder die „Hausherrin Valentina“ demonstrieren eindrucksvoll die vergangenen Zeiten. Nur wenige Kilometer entfernt finden Kulturbegeisterte in der Römischen Villa in Nennig eines der herausragendsten Denkmäler des Saarlandes. Die Römische Villa zeigt mit ihrem Gladiatorenmosaik Szenen aus dem Amphitheater, die kunstvoller nicht dargestellt sein könnten. Zu sehen sind blutige Tierhetzen, Musikanten und Schaukämpfer sowie der Kampf zweier Gladiatoren. Mit 160 Quadratmetern, die sich aus drei Millionen Steinchen zusammensetzen, zählt das Mosaik zu den bedeutendsten Beispielen römischer Kunst nördlich der Alpen. Zu besichtigen ist das Kunstwerk in der Empfangshalle der Römischen Villa Nennig.

Römertum für Ausdauersportler

Die römischen Spuren lassen sich auch auf sportliche Art erkunden. Auf den „Trails der Römer“ powern sich Aktivurlauber ordentlich aus. Über Stock und Stein geht es auf verschiedenen Routen durch Wald und Wiesen. Im Streckenverlauf stoßen Läufer unter anderem auf die sogenannte Hunnenschanze, wo Trittsteine über Wasser befüllte Gräben führen. Auch per Rad lässt es sich in die Vergangenheit eintauchen. Vor rund 2.000 Jahren pflanzten die Römer den ersten Wein an der Mosel und setzten damit den Grundstein für das heutige Weinbaugebiet mit seinen Qualitätsweinen.

Neben der Aussicht auf die Weinhänge erlangen Radfahrer auf der 36 Kilometer langen „Römer-Runde“ beispielsweise bei einem Besuch der Villa Borg einen kleinen Einblick in die Lebensweise der Römer. Wem das noch nicht reicht, der begibt sich auf die „Straßen der Römer“. Die grenzüberschreitende Kulturroute verbindet über 100 Sehenswürdigkeiten im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Luxemburg.

Die Strecke führt vorbei an Tempeln, mystischen Grabmälern und römischen Villen. Zu bestaunen sind fast 2.000 Jahre alte Kunstwerke und Kulturgegenstände, prächtige Herrenhäuser und Tempel, die in die Glaubenswelt der Antike entführen. Stationen sind beispielsweise das Museum für Vor- und Frühgeschichte in Saarbrücken und die Römische Villa Nennig.

Kulinarische Spurensuche im Dreiländereck

Auch kulinarisch finden sich die Spuren der Römer im Saarland wieder. Von edlen Fisch- und Fleischvariationen bis hin zu köstlich frischer Pasta laden vielfältige italienische Speisen im Restaurant Bacchus zu einer kulinarischen Genussreise in das alte Rom ein. Die stilvolle Einrichtung mit liebevollen Details nach römischem Vorbild rundet das Gesamtbild ab. Wer nach dem Essen am liebsten gleich vor Ort bleiben möchte, findet im VICTOR’S RESIDENZ-HOTEL SCHLOSS BERG ein Ensemble aus römisch inspirierter Villa und romantischem Renaissance-Schloss.

Die stilvoll designten Göttersuiten im Fünf-Sterne-Superior Hotel verzaubern Gäste mit einzigartigem Flair. Auf über 50 Quadratmetern lässt es sich in den mondänen Suiten fabelhaft nächtigen. Ob prunkvolle Goldtöne, königliches Rot oder elegantes Beige – Mobiliar und Accessoires sind ganz im römischen Stil gehalten und versprechen einen erholsamen Aufenthalt im römisch geprägten Saarland.

Entspannte Auszeit nach römischer Art

Bereits die Römer schätzten eine ausgiebige Badekultur. An der deutsch-französischen Grenze finden Besucher einen sinnlichen Ort, der verwöhnende Momente und Entspannung verspricht. Das VICTOR’S SPA im VICTOR’S RESIDENZ-HOTEL SCHLOSS BERG lädt mit seinem kleinen, feinen Wellnessbereich zu wohltuenden Massagen und duftenden Aromabädern ein. Als besonderes Highlight setzen die Wellness-Experten auf die Kraft der Traube. Dazu arbeitet das Hotel mit Vinoble Cosmetics zusammen. Das Mineralreichtum widerstandsfähiger Weinreben verleiht beanspruchter Haut ein strahlend-frisches Hautbild, neue Kraft und schützt sie gegen äußere Einflüsse.

Eine Gesichtsmassage mit regenerierender Maske aus Wirkstoffen der Traube, ein Salz-Traubenkern-Peeling oder eine Massage mit Traubenkernöl und warmen Traubenkernsäcken sorgen für Tiefenentspannung. Im exklusiven Weinbad Vinoble Barrique lässt sich der Tag im Spa ganz im Sinne der römischen Badekultur entspannt ausklingen.

Infos: www.victors.de

iwelehmann/ surpress