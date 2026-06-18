Kalterer See – mehr als nur Kalterersee

Der Kalterer See gilt als einer der wärmsten Seen der Alpen. Dies liegt nicht nur an seiner geringen Wassertiefe, sondern auch an seiner bevorzugten Lage und dem warmen Klima im Süden Südtirols. Der See und der dazugehörige Ort Kaltern liegen direkt an der Südtiroler Weinstraße. Knapp 30 Winzer bauen hier unterschiedliche Rebsorten an und keltern zum Teil vorzügliche Weine. Wie übrigens auch im benachbarten Termin, der Heimat des Gewürztraminers. In Kaltern heißt die bestimmende autochthone Rebsorte Vernatsch und der aus ihr gewonnene Wein Kalterersee, ein zumeist eher leichter, hellroter Rotwein.

Lange Zeit war das Image des Weins nicht das beste, galt er doch als billige Massenware. Das hat sich jedoch in den letzten Jahren dank der Initiative und des Engagements der Kalterer Weinbauern allmählich gewandelt. So stellen seit drei Jahren über 20 Weinproduzenten der Region ihren jeweils neuen Jahrgang sowie Fassproben des nächsten Jahrgangs im April auf der „Anteprima“ vor, wo die Qualität von Jahr zu Jahr eindrucksvoll steigt.

Dabei bleibt jedoch die Mehrzahl der Kalterersee- Weine unkompliziert. Die Einheimischen trinken sie am liebsten jung und leicht gekühlt – im Sommer gerne auf der Terrasse, passt er doch perfekt zu jedem BBQ, aber auch zur Marende, der typischen Südtiroler Brotzeit, oder zu Schlutzkrapfen und Knödeln.

Doch der Kalterersee zeigt durchaus auch Alterungspotenzial, was die Auslesen und Clasico Superiore der Kalterer Top-Weingüter eindrucksvoll beweisen. Ein gutes Beispiel sind die älteren Jahrgänge der Cantina Kaltern, eine Genossenschaft und einer der größten Produzenten vor Ort.

Der zweite große Produzent in Kaltern ist das Weingut Manincor. Kleinere sind etwa Klosterhof, Niklas, Seeperle oder T. Pichler. Doch auch bekannte Südtiroler Weingüter in der Nachbarschaft wie Elena Walch oder die Kellerei St. Pauls keltern einen vorzüglichen Kalterersee. Der Vernatsch wird im Übrigen nicht ausschließlich reinsortig ausgebaut, sondern gerne auch als Cuvée mit Lagrein, der anderen typischen Südtiroler Rotweintraube, sowie anderen alten Rebsorten.

Die gesamte Südtiroler Weinstraße ist aber auch eine hervorragende Weißwein-Gegend. Und so produzieren die Kalterer Winzer neben ihren Roten auch zahlreiche ganz vorzügliche Weiße. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay – zwei Beispiele sind die Weine der Quintessence- Reihe der Cantina Kaltern und der HOS, ein Weißburgunder von Niklas. Doch auch weiße Cuvées sind beliebt. Häufig gefallen die Weißweine der Region durch eine schöne mineralische Note und ein harmonisches Verhältnis von Frucht und Säure.

Bei so viel Wein dreht sich auch touristisch viel um Kalterersee, Weißburgunder & Co. So befindet sich etwa in Kalterns malerischer Altstadt das Südtiroler Weinmuseum. Man kann Weintouren unternehmen und es finden zahlreiche Veranstaltungen wie der „Kalterer Weinwandertag“, „Kaltern ganz in Rot“ oder „Wine & Beats“ statt. Und natürlich lädt der wärmste See Südtirols nicht nur zum Genießen an seinem Ufer, sondern auch zum Baden und Wassersport ein.

UWE LEHMANN

Weitere Informationen

finden Sie unter:

http://www.wein.kaltern.com