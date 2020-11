K wie königlich. K wie KOSIS

Was es braucht, um die urlaubenden Kings und Queens von heute zufrieden zu stimmen? Eine ordentliche Portion Stil und Komfort, das steht fest. Jeden Abend ein paar unvergessliche Gaumenfreuden und ein abwechslungsreiches Programm, das mal im kuscheligen Bademantel, mal im wärmenden Ski-Outfit vollzogen wird. Was das Wintermärchen in Fügen schließlich perfekt macht, weiß man im ****KOSIS Sports Lifestyle Hotel.

Hereinspaziert in den Zillertaler Lifestyle-Hit

Einer darf im Märchen des ****KOSIS Sports Lifestyle Hotels nicht mitspielen: der Alltag. Den können die Gäste schon an der Rezeption hinter sich lassen. Und es sich in einem der 70 erst kürzlich renovierten und außerordentlich stylishen Zimmer und Suiten gemütlich machen. Eine Aufgabe, die dank schickem Interieur, grandioser Aussicht und geschmackvollen Details wie Kamin und freistehender Badewanne nicht schwerfällt. Spätestens aber im KOSIS Lifestyle Spa, das mit Biosauna, finnischer Erlebnissauna, Dampfbad und Fitnessraum glänzt, sollte es um die Hauptdarsteller des KOSIS-Märchens geschehen sein. Doch weil es einen in einer Umgebung, wie dem Tiroler Zillertal nicht lange drinnen hält, geht es dann auch schon daran, die wunderschöne Winterwelt rund um das Haus zu entdecken. Für das tägliche Skivergnügen dürfen Gäste gleich zwischen drei Skigebieten – dem Spieljoch, Hochfügen und Hochzillertal – wählen. Damit bleiben, was das Wedeln angeht, schon einmal keine Wünsche offen.

Zum königlichen Abschluss

Ein wesentlicher Teil fehlt noch im KOSIS-Wintermärchen. Denn der aktive Wintertag braucht den passenden Abschluss. In Form eines gepflegten Gläschen Weins vor dem knisternden Kaminfeuer zum Beispiel. Oder dem gemeinsamen Schwingen der Hüften zu angesagten Beats. Die KOSIS Fun Food Bar lädt nach der Pistengaudi zum DiSKIstif mit wöchentlicher Live-Musik und DJ-Klängen sowie köstlichem Fingerfood. Apropos köstlich – wie es sich für echte Royals gehört, wird KOSIS-Gästen auch kulinarisch jeden Abend die Wahl gelassen. Neben der KOSIS Fun Food Bar wartet das KOSIS Wine & Dine darauf, seine anspruchsvollen Besucher zu verwöhnen. So viel royales Ambiente gibt es nur im ****KOSIS Sports Lifestyle Hotel im Zillertal.

Infos: www.hotel-kosis.at

Der Gewinn

Zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension und einer Flasche Kosis Cuvee

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein Geld-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an info@mein-geld-medien.de.

Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2020.

uwelehmann/surpress